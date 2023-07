Niega Paul Stanley estar evadiendo documental sobre su padre

Ciudad de México.- Objeto de alabanzas, críticas y rumores a raíz de su participación en La Casa de los Famosos México, Paul Stanley descartó que su entrada al reality show haya sido para evadir rumores y comentarios sobre el estreno del documental sobre su fallecido padre, Paco Stanley.

El quinto expulsado, y primer hombre en salir del concurso, compartió que sabía poco de El Show, Crónica de un Asesinato, el cual se estrenó en ViX+ días después de haberse internado en la casa.

"No he visto (el documental) y no me causa mucho morbo ni interés verlo. Las teorías de que si entré por algo, o si las fechas o algo, nada qué ver.

"Yo estaba firmado para entrar desde diciembre del año pasado. Le comenté a unos amigos, unos me decían 'qué chinga, pero qué bien', y otros 'qué bueno que lo haces'. Mi entrada no tuvo nada que ver con el documental y no, no sé si lo veré", comentó Stanley, en entrevista.

Según rumores en las redes sociales, Televisa quiso proteger al conductor del programa Hoy para que no saliera afectado por el estreno del trabajo dirigido por Diego Enrique Osorno y donde se narran los acontecimientos del asesinato de su padre, ocurrido el 7 de junio de 1999.

Sobre su intervención en La Casa de los Famosos, dijo sentirse satisfecho con su participación y para nada arrepentido de haberle pedido a Jorge Losa que no lo salvara, ya que prefería que cuidara a la boxeadora Mariana "Barby" Juárez.

"Lo hice por ser un caballero y por darme un tiro con Sergio (Mayer) y no me arrepiento. La verdad, aún estoy adaptándome, aún no logro conciliar el sueño y no he visto mucho de lo que está en redes.

"Yo ya veía que no había mucha armonía, ya sentía mucho estrés, entonces, como bien se lo dije a Poncho (de Nigris) y a Sergio, y a toda la banda del 'Team Infierno', ya era hora de irme porque la paz no la pagas con nada y ya no la tenía", comentó Paul.

Ya afuera de toda la vorágine del programa estrella de TelevisaUnivision, el conductor de 37 años contó que su encierro le hizo valorar el cariño familiar y pensar que debe acelerar el proceso de preparativos para su boda con Joely Bernat.

"Soy malo para organizar eventos, no es lo mío, pero la verdad sí me hizo pensar que ya, debemos hacerlo, quiero hacerlo. Y pues lo que sí me puedo aventar es cocinarle a los invitados", platicó, quien por casi mes y medio fue el cocinero de los concursantes del show.

Y aunque fue conocida su rivalidad y discrepancia absoluta con Poncho y Sergio, prefirió enfocarse en las personas a las que sí cree que procurará para toda la vida.

"Cada quien tiene su estilo de juego y yo sabía qué hacía y que no quería hacer. La realidad es otra y me llevo grandes momentos y amigos como Jorge (Losa), Wendy (Guevara), Barby y Bárbara (Torres) Emilio (Osorio)".

Según sus cálculos, los que estarán en la final programada para mediados de agosto serán Wendy, Poncho, Emilio y Nicola.