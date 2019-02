Niega Netflix conflicto con exhibidores

Ciudad de México— Netflix no quiere matar al cine, sino fortalecerlo, y prueba de ello es ‘Roma’, dijo Ted Sarandos, director de contenidos de la plataforma.

“‘Roma’ es asombrosa. Es la película más nominada del año, a 10 premios Oscar. Ha sido sumamente exitosa en Netflix y en las salas donde se ha exhibido. A doce semanas de que la estrenamos en Netflix, sigue en salas”, se congratuló el ejecutivo.

“Es un filme muy personal. No es un blockbuster veraniego y aún así le ha ido increíblemente no sólo comercialmente sino artísticamente”.

Más de 70 distintas asociaciones de críticos alrededor del planeta nombraron el largometraje de Alfonso Cuarón la mejor película del año, agregó, durante una charla con el cineasta y actor mexicano Diego Luna.

Aunque Sarandos visitó la Ciudad de México para hablar de algunas de las 50 producciones originales hechas en el país que Netflix prepara para los próximos años, Luna lo incentivó a reflexionar sobre ‘Roma’.

“Es una celebración al cine, en español y mixteco, con una historia muy específica de este país, que ha tenido la oportunidad de llegar a todo el mundo”, resaltó Diego.

“Todos esperamos el 24 de febrero, el día de los Oscar, por las 10 nominaciones. Supongo que nunca ha habido tantos nombres mexicanos mal pronunciados en el mundo. Sé que hay gente por ahí ensayando. Amigos me han preguntado cómo se pronuncia Yalitza”.