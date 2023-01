Niega esposo de Britney Spears dejarla tras ataque maníaco

Ciudad de México.- Sam Asghari, esposo de Britney Spears la defiende de las noticias sobre el ataque maníaco que tuvo la cantante el sábado en el restaurante JOEY en Woodland Hills.

TMZ informó el 14 de enero que la estrella pop tuvo un ataque maníaco y que su esposo había reaccionado de forma negativa, dejando el restaurante tras la conducta de Spears. Sin embargo, Sam Asghari contradijo la situación, lanzando un mensaje en redes sociales.

"No crean lo que leen en internet, gente", escribió Sam en un historia en Instagram. Page Six dio un informe distinto al emitido inicialmente, pues consiguió hablar con un empleado del restaurante, quien declaró que el incidente no había sido causado por Britney, sino por un comensal que comenzó a grabarla sin su consentimiento.

En un vídeo difundido por TMZ, se ve a la intérprete de "Baby One More Time" cubriéndose el rostro con un menú para evitar que la grabaran. El informante también dijo que Sam salió del establecimiento para recoger su auto pero que no salió furioso, como decían los reportes anteriores.

Luego de que las noticias sobre la cantante se hicieron virales, Britney respondió en redes sociales a quienes la criticaron, esto lo hizo con un video donde hace una seña obscena, y añadió una imagen con la frase "¡Me dijeron que no podía, por eso lo hice!".