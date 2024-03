Niega 50 Cent acusaciones de violencia contra ex pareja

Associated Press | Un representante de 50 Cent compartió con The Hollywood Reporter que el rapero niega las acusaciones sobre abuso sexual y físico Redes sociales | Un representante de 50 Cent compartió con The Hollywood Reporter que el rapero niega las acusaciones sobre abuso sexual y físico

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Japón.- Daphne Joy ha denunciado múltiples veces las situaciones violentas a las que se enfrentó con el rapero. Daphne Joy ha denunciado múltiples veces las situaciones violentas a las que se enfrentó con el rapero. Crédito: Tomada de redes sociales Un representante de 50 Cent compartió con The Hollywood Reporter que el rapero niega las acusaciones sobre abuso sexual y físico, así como haber cometido violencia doméstica contra Daphne Joy. "Las inquietantes acusaciones en los alegatos jurados presentados recientemente en un caso judicial relacionado con Daphne Joy, la madre de mi hijo de doce años, me han obligado a tomar todas las medidas necesarias", se lee en un comunicado. Sin embargo, cabe recordar que Joy acusó por primera vez en 2013 al artista alegando que él la pateó y destruyó más de 7 mil dólares en propiedades. En ese entonces, el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió al incidente donde se encontró a Daphne con su hijo encerrada en un dormitorio, candelabros destrozados, muebles rotos, un armario saqueado, un televisor y una lámpara rota. Posteriormente, 50 Cent fue acusado de cinco cargos penales, uno por violencia doméstica y cuatro por vandalismo. Pese a esto, el ganador del Grammy calificó las acusaciones de Joy como falsas e infundadas. "Las acusaciones falsas e infundadas más recientes de Daphne Joy son claramente una respuesta a mi decisión de buscar la custodia exclusiva de mi hijo. Mi hijo Sire es mi principal prioridad y mantenerlo en un entorno seguro es mi único objetivo en este momento", añadió. Joy, por su parte, usó sus redes sociales para exponer las incongruencias del padre de su hijo. "Nos mudamos a Nueva York para darte la oportunidad de ser padre de tu hijo y lo viste 10 veces en los 2 años que vivimos a 1 milla de ti. Estoy cansado de defender y proteger una imagen de nuestro hijo que ni siquiera te has ganado", aseguró en el post. "Pongamos el foco real en tus verdaderas acciones malvadas de violarme y abusar físicamente de mí. Ya no eres mi opresor y mi Dios te manejará a partir de ahora. Has dañado permanentemente la última esperanza que tenía para ti como padre para preservar nuestra familia con estos últimos y últimos falsos golpes contra mí. Nos has roto el corazón por última y última vez", sentenció Daphne. PUBLICIDAD