Ni ella ni sus hijos en serie de Luismi

Ciudad de µéxico— Contrario a otras ocasiones en que huye al escuchar el nombre de Luis Miguel, Aracely Arámbula decidió hablar sobre el intérprete y la posibilidad de que su nombre aparezca en la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la Serie’.

“No vamos a salir en esa serie, no está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos. No quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad, el señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida que para empezar no le gusta hablar de esa vida, entonces a mí me encantaría que no nos saquen porque no nos interesa salir, a mí no me interesa.

“Yo tengo mi carrera, y no me interesa que expongan a mis hijos porque son menores de edad y no tendría por qué exponerlos, que saquen hasta antes que me conoció y listo, será un éxito también”.

Al recordar que Luis Miguel es padre de sus retoños, la también cantante dijo sarcásticamente: “Como dice Julio Iglesias, lo mejor de su vida me lo he quedado yo”, e inmediatamente agregó “Por supuesto que mi nombre no lo pueden usar”.