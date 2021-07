Gritos adolescentes

SUM

Después de su exitosa incursión en el romance juvenil, Netflix apuesta por el renacimiento del terror al estilo de los 90 con la trilogía ‘Fear Street’

Associated Press

Los Angeles— No es raro que Hollywood apueste por una trilogía, o incluso filme varias secuelas a la vez. Pero es absolutamente inédito que lance todo en tres semanas consecutivas.

A diferencia de un estudio de cine tradicional, Netflix puede arriesgarse con las películas ‘Fear Street’ (La calle del terror) del director Leigh Janiak, tres largometrajes basados en la popular serie sangrienta dirigida a adolescentes de R.L. Stine.

Resurrección del género

‘Fear Street’ también da inicio a una nueva estrategia para el servicio de streaming: revivir el género de "gritos adolescentes". Netflix tuvo gran éxito con romances dirigidos al adulto joven con franquicias como ‘The Kissing Booth’ (El stand de los besos) y ‘To All the Boys I've Loved Before’ (A todos los chicos de los que me enamoré), y ahora centra su atención en otro elemento básico del cine para adolescentes: la película de terror. El estudio tiene varias cintas de horror orientadas al adulto joven este año, incluyendo ‘There's Someone Inside Your House’ del cineasta Patrick Brice.

Aun hay más

También llegarán más en el otoño (boreal), como ‘Night Teeth’, un guiño a las películas de género impulsadas por jóvenes de las décadas de 1980 y 1990 como ‘The Lost Boys’ (Los muchachos perdidos) y ‘Go’ (Viviendo sin límites), que sigue a un chofer una extraña noche en Los Ángeles, y ‘Nightbooks’, en la que Krysten Ritter interpreta a una bruja que atrapa en su apartamento de Nueva York a un niño obsesionado con el terror.

Inspiradas en lo retro

El renacimiento del terror adolescente de mediados de los 90 fue una experiencia formativa tanto para Janiak como para Brice, quienes recuerdan haberse inspirado en cintas como ‘Scream’ y ‘I Know What You Did Last Summer’ ("Sé lo que hicieron el verano pasado").

Terror divertido

Janiak, quien está casada con el cocreador de "Stranger Things" Ross Duffer, también vio una oportunidad, y no dio por sentado el alcance de Netflix.

“Me imagino un grupo de adolescentes completamente vacunados, todos juntos, escondidos bajo las sábanas viendo esta película”, dijo Brice. “Realmente creo que esta cinta habla de la experiencia colectiva de ir a ver una película”.

Para verlas

Por Netflix

-'La calle del terror, Parte 1: 1994'

-'La calle del terror, Parte 2: 1978'

Disponibles

-'La calle del terror, Parte 3: 1666'

Estreno el 16 de julio

Reparto de La calle del terror

Maya Hawke y Sadie Sink de Stranger Things.

Gillian Jacobs (Ibiza), Fred Hechinger (La mujer en la ventana), Olivia Welch (Creedme), y Ashley Zuckerman (Succession).