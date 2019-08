Neo y Trinity, los elegidos

Warner Bros. Pictures y Village Roadshow Pictures confirmaron que habrá una nueva entrega de 'Matrix', la famosa saga de ciencia ficción y acción, que estrenó su primera parte en 1999. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss retomarán sus papeles como Neo y Trinity, respectivamente.

La cuarta parte será dirigida y escrita por Lana Wachowski, quien creó este universo de ciencia ficción junto a su hermana Lilly.

Wachowski se pondrá detrás de las cámaras en solitario para realizar esta nueva entrega de la saga de ciencia ficción que se ha anunciado cuando se cumplen 20 años del estreno de la película original que fue toda una revolución.

La producción de "Matrix 4" iniciará en 2020 y hasta el momento no se tienen más detalles en cuanto a los demás personajes que formarán parte de la cinta.

Cambi





Éxito fuera de este mundo





'Matrix' revolucionó el cine de ciencia-ficción y el mainstream hollywoodiense con un éxito sin precedentes. Fue un éxito total para sorpresa de todos, recaudando aproximadamente 500 millones de dólares, lo que aseguró una segunda, una tercera y hoy, 20 años después de su estreno, una cuarta entrega.

La película se convirtió en un icono dentro del mundo del cyberpunk, subgénero de ciencia ficción que se caracteriza por el avance de la tecnología y la precariedad de la vida.





20 años después

Las tres películas anteriores de la franquicia (The Matrix, de 1999; The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas de 2003) han recaudado más de mil 600 millones de dólares en la taquilla mundial.

Las tres entregas se colocaron en el top 10 de las películas más taquilleras en sus respectivos años de lanzamiento.

Asimismo, The Matrix Revolutions fue la primera película que se lanzó simultáneamente en todos los mercados importantes a la misma hora en todo el mundo.

La película original de Matrix, protagonizada por Reeves, Moss, Laurence Fishburne y Hugo Weaving, celebra su vigésimo aniversario este año, y AMC Theatres realizará proyecciones especiales de aniversario en ubicaciones selectas a partir del 30 de agosto.









Lo que nos sabías





-Sirvió de fuente de inspiración para crear videojuegos o series de animación ambientadas en ese mundo futurista que nos presentaban.





-No es una película original pero contiene numerosas inspiraciones argumentales y literarias aderezadas con una factura técnica innovadora.





-Fue un gran éxito tanto en taquilla como de crítica, además de ganar 4 premios oscars (Mejor montaje, mejor sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales).





-La banda sonora de Matrix es también una obra maestra.





-200 planos de efectos especiales: A 20 años de Matrix, sabemos que la cinta contiene más de 200 efectos especiales





-En los primeros 45 minutos de la película, Neo (Keanu Reeves) tiene 80 líneas, de las cuales 44 de ellas son preguntas, con un promedio de una pregunta por minuto.





-La escena de acción de apertura tomó seis meses de entrenamiento y cuatro días de filmación.





-Keanu Reeves se estaba recuperando de una cirugía en el cuello mientras entrenaba para la película. Durante los 4 meses de entrenamiento tuvo que usar un cuello ortopédico.

-Según los hermanos Wachowski, todos los animales utilizados en el universo de ‘The Matrix’ fueron imágenes creadas por computadora.





-A Will Smith le ofrecieron el papel de Neo, pero lo rechazó para protagonizar ‘Wild Wild West’ (1999).





-Cuando Carrie-Anne Moss vió el primer corte, fue también la primera vez que ella se veía en una película.





-Nicolas Cage rechazó el papel de Neo por asuntos familiares. Otros actores considerados fueron Tom Cruise y Leonardo DiCaprio.





-Morfeo es el dios de los sueños. En la película Morfeo es el encargado de despertar a los humanos en el mundo real





-Todos los personajes utilizan gafas. Los malos utilizan gafas cuadradas y los bueno gafas redondeada