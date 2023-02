Narra Paris Hilton experiencia 'de terror' con Weinstein

Ciudad de México.- La socialité Paris Hilton confesó que tuvo una experiencia aterrorizante con el exproductor, sentenciado a prisión por abuso y violación, Harvey Weinstein.

En entrevista para Glamour UK, la modelo recordó que cuando tenía 19 años tuvo una mala experiencia con Weinstein, asegurando que el personaje la siguió y asustó.

Hilton recordó que antes de ser asustada por el comportamiento agresivo del ex productor, él le había planteado la posibilidad de convertirla en actriz, para ello la citó con la promesa de leer algunos guiones, sin embargo, la empresaria decidió no presentarse.

"Yo era un adolescente, así que me impresionó. Yo estaba como, '¡Dios mío, Harvey Weinstein es genial! Y simplemente no quería ir, así que nunca fui", dijo Paris Hilton.

Posterior al primer encuentro con Weinstein, la también cantante recordó que durante una fiesta, tuvo una mala experiencia con él, lo cual, no pasó a más de un susto.

"Fui al baño y luego me siguió. Intentó abrir la puerta, así que estuvo golpéandola y golpeándola. Al ver que no abría, yo le pregunté '¿por qué quieres entrar aquí?' Y advertí que simplemente no lo abriría. La seguridad vino y literalmente se lo llevó y él gritaba, 'Esta es mi fiesta', volviéndose loco. Me asustó y me aterroricé", contó la socialité.

Paris Hilton explicó que no había revelado su verdad sobre Harvey Weinstein debido a que temía a las críticas y el poder del ex productor de Hollywood.

Actualmente, Weinstein está cumpliendo una sentencia de 23 años en Nueva York por cargos de abuso sexual y violación. Después de un juicio en su contra por más cargos de abuso, registrados en Los Ángeles, la condena del realizador ha aumentado 16 años en prisión tras encontrarlo culpable.