Nadie calla la voz de Melissa Barrera

Monterrey, México.- Además de ser una figura latina que brilla en Hollywood, Melissa Barrera es una mujer consciente e informada de lo que acontece en México y el mundo, por eso levanta la voz ante las injusticias que ella percibe... y lo seguirá haciendo.

La regia de 33 años, que estrenó su nueva película Your Monster en el Festival de Sundance, consideró absurdo que haya personas que tengan miedo a expresarse en temas políticos.

"A mí se me ha hecho una ridiculez que la gente le tenga miedo a opinar de la política, sabes, que la gente diga: 'Es que no puedes hablar de esas cosas', y es que es justo el problema de nuestro País y de muchos otros países, que la gente no quiere hablar de política", aseguró Melissa en entrevista telefónica.

"Entonces, no se educa sobre la política. No saben ni qué está pasando en el País, no se informan sobre los líderes y los políticos que tienen a cargo nuestras ciudades, estados o nuestro País, hay mucha ignorancia y sale reflejada en agresiones en las redes sociales".

La estrella de películas como Abigail, Scream VI y En El Barrio, dejó de pertenecer al elenco de la séptima entrega de la saga de terror por compartir mensajes de cese al fuego en Gaza: "...por el bienestar de ambas partes, por el fin de la violencia", dijo en ese entonces a la revista Rolling Stone.

"Yo me siento muy tranquila, sigo firme en mi posición, voy a seguir alzando mi voz ante las injusticias del mundo", afirmó Melissa.

"Ojalá como yo sigo aprendiendo y educándome, si yo comparto cierta información, estoy ayudando a otra gente que tenga curiosidad o que tiene ganas de aprender, a que también aprendan y se informen, y empecemos a volver a creer y a crear un mundo mejor para todos, no nada más para ti mismo, eso es individualismo y en realidad no ayuda a mejorar el estado de la sociedad y del País. Hay que tratar de encaminarnos hacia un futuro más justo, más seguro, donde más gente pueda florecer, crecer y vivir de una manera digna".

Si la critican en redes por publicar lo que piensa, la actriz regia fue muy clara.

"Yo me educo, aprendo y opino, porque tengo el derecho a opinar, porque pago impuestos y voto, y porque mi voz cuenta, y eso lo tengo clarísimo", aseguró.

"Y me da lástima que haya tanta gente que piense que sus voces no cuentan, porque esa es la realidad de esas agresiones. Cuando la gente dice algo, es más el reflejo de ellos mismo que de la persona a la que se están dirigiendo".

Con pantalones

Desde antes de tener su primer protagónico en una telenovela en México, Melissa ya sabía muy bien lo que quería, y tenía la autoridad para decir sí o no a los proyectos.

"Siempre he tenido esa confianza de decir lo que pienso, y me acuerdo de que desde antes de que tuviera mi primer protagónico en una telenovela yo ya estaba con los pantalones bien puestos y decía: 'No, no quiero hacer ese papel', o 'eso no me late, no voy audicionar para eso'", recordó.

"Y me acuerdo de que eso me metía en problemas, pero yo tenía bien claro lo que quería hacer y a dónde quería llegar".

En este momento de su carrera, a siete años de su llegada en Hollywood, pero con proyectos que han acaparado la atención del público, Melissa no quiere trabajar por trabajar. Acepta películas cuando se enamora de los personajes.

"Para luego no estar atrapada en un proyecto en el que soy miserable o estoy pasándola mal o me aburro, sabes. No quiero estar en una situación así", compartió.

'Volver, volver'

Después de haberse ido en 2017 a trabajar en Estados Unidos, por vez primera Melissa Berrera regresó a promocionar uno de sus proyectos a la Ciudad de México: su nueva película Your Monster.

"Por una u otra razón, nunca me había tocado venir a México, no se daba la oportunidad, y para mí es súper importante porque todo lo que hago, lo hago con la idea de representar a mi País y que se vea en mi País" , expresó.

"Fue muy especial ir a México y ver que las personas que fueron a ver la película me siguen desde que hice telenovelas y teatro en México. Me encantó regresar, acordarme de todo lo que viví en México, que fueron casi seis años, hice muchos amigos. Me dieron ganas de regresar. Ya no me acordaba de lo bonita que es, de lo rico que es la comida y lo linda que es la gente. Se me antoja regresar".