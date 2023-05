Nada contracorriente

Cuando una niña la abrazó en Disney World en marzo, Bailey, que tiene el papel de Ariel en la película de acción real de "La Sirenita", luchó con todas sus fuerzas para mantener la compostura. Pero cuando llegó a su puerta una caja de muñecas de la Sirenita con lentejuelas, mechones castaños y piel canela, no pudo contenerse.

"Me senté en el suelo y sollocé durante 30 minutos seguidos", cuenta Bailey.

"Tenía muchas similitudes con ella. Por eso conecté con ella", dijo Bailey. "Pero claro, visualmente, parecía diferente a mí".

Podría parecer que Bailey está viviendo un sueño, y en muchos sentidos, dice que es así. Pero antes de que las niñas registraran reacciones de júbilo ante el tráiler, hubo una feroz reacción racista ante el anuncio de que una estrella negra había sido elegida para encarnar a la realeza de Disney. Para Bailey, la experiencia sirvió como recordatorio de la falta de princesas negras en su infancia, y su esperanza de que hubiera más protagonistas negras de Disney para la próxima generación.

El argumento de la película de acción real "La Sirenita" se mantiene en gran medida fiel al original: Ariel pierde su voz para experimentar el mundo de la superficie y debe recibir el beso de amor verdadero del príncipe Eric.

Pero en esta versión, Ariel y el príncipe Eric comparten un afán de aventura y una sed de conocimiento que superan su deseo de romance. A pesar de todo, la potente voz de Bailey, su risa juvenil y su contagioso carisma la convierten en una auténtica princesa.

Bailey, que en diciembre interpretará a la joven Nettie en la adaptación musical de "El color púrpura", dijo que no había tenido miedo de lanzarse a algo grande -en este caso, su primer papel importante en una película- y que había tenido un espíritu emprendedor desde su adolescencia, a pesar de un padre sobreprotector.

Aguas turbulentas

Pero no a todos les gustó. Algunos fans de "La Sirenita" criticaron su elección con el hashtag #NotMyAriel.

Para Bailey, enfrentarse al racismo forma parte de su realidad como mujer negra. En cambio, dice, piensa en lo que la diversidad puede aportar al cuento de Disney.

"Realmente no dejo que eso me afecte", dijo. "Sólo me centro en lo positivo y en la grandeza que he visto en las reacciones de estos preciosos bebés. Eso es lo especial para mí".

La nueva película suprime el lenguaje sexualizado para atraer al príncipe - "bate los ojos", "frunce los labios"- y es clara sobre las amenazas al océano. Bailey dice que los cambios son sutiles y que la nueva versión se acerca al clásico animado de 1989 que tanto le gustó cuando era pequeña.

"Como mujeres negras, nuestras coronas son muy especiales para nosotras", dijo Bailey. "Nuestro pelo es importante para nosotras en todos los sentidos, así que estaba muy agradecida de que me permitieran mantener esa esencia mía".

Linaje musical

Nació en una familia de músicos. En su casa de Atlanta sonaban OutKast, Jill Scott y Musiq Soulchild, y ella se sentía atraída por artistas de jazz como Nina Simone y Billie Holiday. Halle y Chloe Bailey, que ahora tienen 24 años, actuaban por toda la ciudad para quien quisiera escucharlas.

Aunque tienen sus propios apartamentos, viven en el mismo complejo. Cuando Halle recibió la llamada con la noticia de que había conseguido el papel protagonista, Chloe estaba al lado de su hermana y ambas rompieron a llorar.

El trabajo requería agallas emocionales, fuerza física y una pizca de ingenuidad. Sus días empezaban a las 4 de la mañana con trabajo de acrobacia en el gimnasio, seguido de horas suspendida de plataformas y brazos de grúa para simular un efecto de flotación. Aunque el mundo submarino se creó digitalmente, Bailey llevaba una cola de modelo durante los entrenamientos de sirena con nadadoras sincronizadas y pasaba jornadas de ocho horas en el plató. ‘

Como una esponja, dijo Marshall, Bailey absorbió el talento y la habilidad de sus compañeros de reparto, como Melissa McCarthy en el papel de Úrsula, la villana bruja marina, y Jonah Hauer-King como el príncipe Eric. A pesar de su personalidad ingenua, DeLuca dijo que le conmovió su capacidad para acceder a emociones difíciles con facilidad, como en "Part of Your World", cuando se levanta de las rocas escarpadas con vigor.