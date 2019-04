Músicos despiden a integrante de Botellita de Jerez

Ciudad de México— Alrededor de las 19:29 horas amigos, familiares y otros músicos se reunieron en una funeraria de la colonia Roma para despedir a Armando Vega Gil .

Entre los asistentes estuvo la actriz y cantante Cecilia Toussaint y los músicos Sabo Romo y Alfonso André (Caifanes).

"No se vale que haya este tipo de cosas, se va un tremendo músico, escritor y ser humano.

"Es muy triste lo que pasa, no hay mucho que decir; estamos todos los músicos muy consternados. Le mandamos un abrazo y buen camino hacia la luz", compartió el actor, músico y comediante Nando Estevané.

El escritor Xavier Velazco compartió que Gil era una persona muy sensible, incapaz de hacer un acto así.

"Creo que tomó una decisión apresurada, entró en la paranoia; los hombres siempre tendemos a culparnos de más, sobre todo si sentimos que no somos culpables, de pronto buscamos la culpa".

"Tuvo muchas relaciones, cuando las cosas salían mal pues se emborrachaba, se hacía daño; si me preguntan qué tan real es lo que cuentan, yo no creo que él hubiera abusado", aseguró.

Alrededor de las 23:38 horas arribó el cuerpo del fundador del grupo Botellita de Jerez, quien dejó pendientes algunos proyectos altruistas como el 19S México, qué buscaba apoyar a las víctimas del terremoto y un proyecto musical para niños.

La madrugada del 1 de abril, el músico Armando Vega Gil se quitó la vida luego que saliera a la luz la denuncia anónima de una mujer que aseguraba que Gil la había acosado cuando esta tenía tan sólo 13 años.

Ante el hecho difundido con el hashtag #MeTooMúsicosMexicanos el artista hizo una publicación a las 4:40 horas negando el hecho y anunciando la decisión de quitarse la vida antes de ver a su hijo y su carrera afectados.