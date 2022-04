Musicalidad y calidez

Jesús José Rodríguez y Gabriel Zambrano confroman el ensamble ‘Dos Tenores’, un proyecto vocal en la que no sólo combianan sus tesituras, sino ese deseo de promover el gusto por la música operistíca entre las nuevas generaciones.

Este para de talentos coincidió en tiempo y espacio en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Artes, en la cual, ambos chihuahuenses cursaron la licenciatura en música.

PUBLICIDAD

“Hace 18 años trabajamos juntos y se consolidó una amistad, la música en nuestras vidas siempre ha estado presente y es la que nos mantiene unidos”, dijeron los ‘Dos Tenores’ en entrevista para El Diario.

Aunque cada uno ha labrado su trayectoria musical en solitario, la música los ha llevado a unirse en diversos montajes operiticos.

Oriundo de Parra, Gabriel tiene 36 años, es barítono y músico instrumentista; por su parte Jesús José de 47 años, es tenor y músico, quien también ha ido abriendo camino en diversos lugares del mundo.

“El estar llevando a cabo este proyecto es un sueño para los dos, nos apasiona, cantar, lo estamos logrando y vamos por buen camino”, dijeron.

Poseedores de grandes voces que han ido conquistando al público y hoy día buscan dar a conocer este proyecto por todo el mundo, es por eso que han ampliado si repertorio.

“Básicamente, el proyecto ‘Dos tenores’ comenzó en la pandemia, luego nos invitaron al espacio que tiene Chihuahua en la ‘Hora nacional’ en la radio, fue el año pasado en agosto, todo se ha ido dando. El proyecto es algo nuevo pero de estar como ensamble son ya 18 años juntos”.

“Y este próximo jueves 28 de abril estaremos en Quinta Gameros a las 6 de la tarde, hacemos la invitación a que disfruten de este evento no solo será presencial, sino también será en modalidad virtual, con un repertorio variado de música mexicana, ópera y mucha música latinoamericana, además tangos para que el público se deleite”, aseveraron.

“La ventaja de nuestro concepto musical es que abarca un abanico de público, es amplio porque mezclamos piezas populares que le gustan a la gente y con las técnicas que utilizamos les llama mucho la atención a gente grande y joven”.

En este caso, los cantantes se han inspirado en agrupaciones como Il Divo que es más ópera pop, han abierto camino en el gusto de las personas y cuando nosotros llegamos escuchan algo similar y aquí en corto, realmente es un proyecto que no es común y la gente ha respondido muy bien lo cual estamos muy agradecidos”, indicaron.

Experiencias únicas

La música es algo que los une y los hace vibrar, pero el canto es algo que José Jesús y Gabriel les apasiona y disfrutan hacer, algo que los ha llevado a vivir un sinfín de experiencias que han marcado su carrera de manera significativa.

“Estuve cantando en Polonia y ahí me hicieron una invitación, me dice la chica: necesito un tenor como tú para una puesta en escena para una ópera, y le pregunte que si porque yo si en Europa existen muchos tenores y con excelente técnica, y me dijo: lo que pasa que quiero un tenor latino y que tenga esa fuerza de ustedes los latinos, eso me hizo sentir que todos tenemos algo que dar, sin pretender otra cosa, a mí en lo personal eso me hizo abrir el panorama y decir, acepto lo que soy, sin necesidad de estarme comparando con alguien más, cuando nosotros llegamos a juntarnos como ‘Dos Tenores’, y veo como nos sabemos leer en escena, sin necesidad de decirnos nada, ese tipo de cosas a mí me marcan, y cada presentación es una experiencia nueva que sigue marcándonos y entregarnos al público”, contó el tenor Jesús José.

“Recuero dos experiencias muy gratas que compartimos juntos, una de ellas fue en el Festival Internacional Chihuahua, hubo una puesta en escena ‘Carmina Burana’ y se juntaron las dos orquestas locales, el coro del conservatorio de música y el coro de la Facultad de Artes donde estábamos nosotros y la respuesta del público fue increíble, son experiencias únicas, y otra fue cuando fuimos a cantar El Requiem de Mozart al Festival de Zacatecas, y mi cuerpo vibraba impresionante, esas dos ocasiones han sido especiales en mi carrera”, asegura Gabriel.

¡Síguelos!, en:

instagram.com/dostenorescuu/

facebook.com/ccuquintagameros

EL DATO

“Dos Tenores” en concierto

Centro Cultural Quinta Gameros

6 PM

Jueves 28 de abril

Modalidad: presencial y virtual