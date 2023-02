musical sanador

‘Siete Veces Adiós’, una historia escrita por Alan Estada y Salvador Suárez se presentará en Chihuahua el jueves 2 de marzo y en Ciudad Juárez el sábado 4 de marzo.

Los actores Sylvia Sáenz y Carlos Ferro interpretarán a Ella y Él, respectivamente, en su debut como pareja en esta historia de amor escrita con el corazón roto.

El actor Carlos Ferro lo reveló en una entrevista para El Diario, quien hizo la cordial invitación a toda la ciudadanía a que asistan a este evento que describe como mágico.

El oriundo de Torreón, Coahuila, cuenta con una destacada trayectoria en cine y televisión con proyectos como ‘La Boda de mi Mejor Amigo’, ‘Caer en Tentación’ y ‘De brutas nada’, entre otras realizadas en las principales cadenas de televisión y plataformas de streaming.

Se mostró muy entusiasmado por pisar por primera vez tierras norteñas, así como un encuentro muy especial con el teatro y su debut en la obra.

“Este proyecto está lleno de magia, fue hecho con mucho amor y cariño. Después de cuatro años planeación, va a cumplir un año y ha sido una gran sorpresa, tanto en la Ciudad de México como en la gira. Son dos obras que se presentan simultáneamente con mucho éxito, y esto gracias al recibimiento de la gente”, indicó Ferro.

‘Siete Veces Adiós’ se ha posicionado como uno de los musicales favoritos del público en la Ciudad de México desde su estreno en marzo 2022 y el gran éxito le ha brindado la oportunidad de realizar una gira por todo el país.

“La gente ha respondido muy bien y eso refleja la magia de esta obra y de lo hermosa que está construida la historia. A mí me llegó este proyecto de una manera mágica, ya que nunca me imaginé realizarla, pero la vida nos sorprende y aquí estoy”, dijo.

Sylvia Sáenz es una actriz reconocida a nivel internacional por su trabajo en series y telenovelas como ‘100 días para enamorarnos’,‘Betty en NY’, ‘Las Bravo y La Teniente’, entre otras.

El reparto que acográ a la pareja está formado por César Enríquez, que interpretará a “Lamore”, Alba Messa, Diego Medel, Moni Campos, Esvan Lémus, Lucía Covarrubias y Andrés Sarachaga.

“Me siento muy entusiasmado de estar de gira y además es la primera vez que voy a Chihuahua y Ciudad Juárez, dos lugares que son increíbles, hago la cordial invitación a la gente para que asista, estoy seguro de que la van a pasar muy bien. Me conmueve porque es la primera vez en muchos años que me reencuentro con el teatro, por falta de tiempo no había podido hacer teatro, así que estoy viviendo una etapa muy gratificante en mi carrera”, expresó satisfecho.

‘Siete Veces Adiós’ narra la historia de “Ella” y “Él”, una pareja al borde de la crisis de los siete años que aprovecha el momento para repensar el rumbo de su relación y sus vidas. Los rodea un grupo de músicos que toca en vivo que, inspirados en la pareja, crearán canciones de amor, desamor y esperanza para acompañar esta y todas las historias de amor. El puente que conecta ambos universos es “Lamore”, la personificación del amor mismo y narrador de la obra.

“Este proyecto me ha aportado mucho, sin duda una terapia que llegó a mi vida, las personas que asistan ya lo verán, cada persona lo percibe de una manera distinta dependiendo de cómo estén, a mí en lo personal me está aportando muchas cosas y muchas enseñanzas”, puntualizó.

Toma nota

Teatro de los Héroes

*Chihuahua - 2 de marzo

*Dos funciones: 6:00 pm y 9:00 pm

Centro Cultural Paso del Norte

*Ciudad Juárez - 4 de marzo

*Dos funciones: 5:00 pm y 8:00 pm

Para venta de boletos lo pueden hacer a través del sistema de ventas de Don Boletón