Música en familia

Monterrey–Como una muestra de que cuenta con el apoyo incondicional de su padre en su naciente carrera, Álex Fernández planea una gira con “El Potrillo” y hasta la grabación de un dueto... donde Chente les haría tercera.

El hijo de Alejandro Fernández debutó como cantante de ranchero en noviembre, cobijado por su abuelo, “El Charro de Huentitán”, quien, además de ser su productor musical, también es su mánager.

“Obviamente, mi abuelo es muy territorial, él me tomó como su proyecto y no deja que nadie más opine ni meta mano. Mi papá también respetó el apoyo de mi abuelo y se mantuvo un poco al margen”, contó Álex, quien dijo que no quiere ser reconocido como “el Jr.”.

Comentó que los tres cantantes de la dinastía tienen el proyecto de grabar un tema de corte ranchero. Alejandro eligió una canción, pero a Chente no le gustó y por ello siguen en la búsqueda de la mejor letra.

Sigue la Dinastía, título de su álbum de debut, que le produjo Chente, salió al mercado el 15 de marzo e incluye los temas “Te Amaré” y “Lo Primero que Haría”, que fueron los primeros que promovió.