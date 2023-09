Murió el actor Billy Miller a los 43 años

Ciudad de México.- El famoso actor Billy Miller, que participó en cintas como Francotirador, Yuma y Lazos de Sangre, murió a los 43 años, no se ha revelado la causa de muerte.

De acuerdo con Deadline, la estrella murió dos días antes de cumplir 44 años, todavía hace una semana el actor fue captado por las calles de Hollywood donde lucía con buena salud, lo que ha llamado la atención de sus fans, pues siempre fue una persona sana.

El actor se abrió camino en las novelas de Estados Unidos como All My Children y The Young and the Restless, que lo hicieron ganador de tres premios Emmy, entre ellos Mejor Actor de Reparto.

Miller también compartió crédito con Meghan Markle en la serie Suits, y con la actriz Eileen Davidson, quien lo honró a través la plataforma X, antes Twitter.

"Me entristece mucho saber del fallecimiento de Billy Miller. Su contagioso encanto y calidez dejaron impresiones duraderas en todos los que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras vidas. Voy a extrañar esa sonrisa traviesa. Te amo, Billy", escribió.

El actor catapultó su éxito al participar en el programa Hospital General, donde interpretaba a Jason Morgan y Drew Cain por 5 años.