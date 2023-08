Mundo surreal

Ayer por la mañana el director Guillermo del Toro tuiteó que era Paul Reuben ‘Pee-wee Herman- fue "uno de los santos patrones de todas las rarezas inadaptadas, raras, inadaptadas, maravillosas y milagrosas".

Al igual que el cineasta mexicano, algunos de sus fans y amigos comediantes despidieron al rey del culto por lo extravagante, Paul Reubens, el actor y comediante cuyo personaje Pee-wee Herman -un niño crecido con un traje gris ajustado y una risa inolvidable- se convirtió en un fenómeno cultural pop de la década de 1980.

Jimmy Kimmel publicó en Instagram que "Paul Reubens era como nadie: un cómico brillante y original que hacía reír a los niños y a sus padres al mismo tiempo. Nunca olvidaba un cumpleaños y compartía su genuino placer por la tontería con todos los que conocía."

Reubens, cuyo personaje hizo las delicias de los fans en la película "La gran aventura de Pee-wee" y en la serie de televisión "Pee-wee's Playhouse", falleció el domingo por la noche tras una lucha de seis años contra el cáncer que mantuvo en privado, según informó su publicista en un comunicado.

"Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público a lo que me he enfrentado los últimos seis años", dijo Reubens en un comunicado difundido el lunes con el anuncio de su muerte. "Siempre he sentido un enorme cariño y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Os he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para vosotros".

El universo de Pee-wee

A la vez tonto y subversivo y defensor del inconformismo, era un lugar triposo, poblado por cosas como un sillón parlante y un simpático pterodáctilo.

El presentador, aficionado a las palabras secretas y tan amante de la macedonia de frutas que una vez se casó con ella, es propenso a frases como "¿Por qué no haces una foto; durará más?".

Creado para el teatro, Pee-wee, con sus mocasines blancos y su pajarita roja, se convirtió en una constante cultural del entretenimiento infantil y adulto durante gran parte de la década de 1980, aunque un arresto por exhibicionismo en 1991 le obligó a exiliarse del mundo del espectáculo durante años.

La risa que puntuaba cada frase, frases hechas como "Sé lo que eres, pero ¿qué soy yo?" y un baile de sobremesa con la canción "Tequila" de los Champs en un bar de moteros en "La gran aventura de Pee-wee" fueron imitados a menudo por los fans, para alegría de algunos y enfado de otros.

Reubens creó a Pee-wee cuando formaba parte del grupo de improvisación de Los Ángeles The Groundlings a finales de la década de 1970. El "Pee-wee Herman Show" en directo debutó en un teatro de Los Ángeles en 1981 y fue un éxito tanto entre los niños durante las matinés como entre los adultos en un espectáculo a medianoche.

El programa se asemejaba mucho al formato que seguiría años más tarde "Pee-wee's Playhouse", con Herman viviendo en una casa alocada y disparatada con una serie de visitantes, entre ellos el Capitán Karl, interpretado por la difunta estrella de "Saturday Night Live" Phil Hartman.

A la gran pantalla

Reubens llevó a Pee-wee a la gran pantalla con "La gran aventura de Pee-wee", de 1985, que lleva al personaje fuera de casa en una escapada por todo el país. Se dice que la película, en la que roban la preciada bicicleta de Pee-wee, está vagamente basada en el clásico neorrealista italiano de Vittorio De Sica "El ladrón de bicicletas". Dirigida por Tim Burton y coescrita por Hartman, la película fue un éxito, recaudando 40 millones de dólares, y siguió generando seguidores de culto por su extravagante capricho.

Tres años más tarde se rodó una secuela, "Pee-wee en la carpa", en la que Pee-wee intenta unirse a un circo. El personaje de Reubens no volvería a protagonizar otra película hasta "Pee-wee's Big Holiday", de 2016, para Netflix. Judd Apatow produjo el renacimiento de Pee-wee en la gran pantalla.

Para tu información

-Su serie de televisión, "Pee-wee's Playhouse", duró cinco temporada

-Ganó 22 Emmys y atrajo no solo a niños, sino también a adultos a la televisión

- La carrera de Reubens descarriló cuando fue detenido por exhibicionismo en un cine para adultos de Sarasota, Florida, la ciudad donde creció

- En 2001, Reubens fue detenido y acusado de un delito menor de posesión de pornografía infantil

-Nacido en Peekskill (Nueva York) en 1952, Paul Rubenfeld, el mayor de tres hermanos, creció en Sarasota, donde organizaba espectáculos cómicos para los vecinos.

-Apareció en la comedia de 1999 "Mystery Men" y en el drama sobre traficantes de drogas de 2001 "Blow", de Johnny Depp.