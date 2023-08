Multifacética y comprometida

“Si me preguntarán que es lo que más presumiría de Juárez serían sus atardeceres espectaculares y su historia que es rica y trascendente en todas sus épocas”

Cecilia Castañeda,

Cronista de Ciudad Juárez

Desde niña, Cecilia Castañeda tuvo la ilusión de ser y hacer de todo, especializarse en la mayoría de las profesiones que miraba y podía lograr. Entre sus sueños, siempre estuvo aprender otros idiomas: ‘es como resolver un acertijo o rompecabezas’.

Nacida en 1962 en Ciudad Juárez, Cecilia es una mujer versátil, pues se ha desempeñado como periodista, escritora, cronista, conferencista, activista, promotora, traductora, locutora y psicóloga: ‘solo me falta ser astronauta’.

“Decidí las cosas que siempre quise hacer…constantemente estoy buscando la forma de aprender, documentarme de lo que pasa y escribirlo”, dijo Cecilia en entrevista para El Diario.

Por su alta experiencia y cercanía que construyó en Juárez, el 13 de julio de 2022, obtuvo el título de La Cronista de la Ciudad, la primera mujer en tener este nombramiento.

Después de que el puesto lo ocupara Filiberto Terrazas, quien murió a los 87 años de edad, a causa de Covid 19, Cecilia tuvo la encomienda se seguir con el compromiso de rescatar, preservar y difundir la historia de la ciudad.

A un año de su nombramiento, la juarense dice sentirse orgullosa de poder tener responsabilidades que la lleven a tener un alto compromiso con la comunidad juarense.

“La única diferencia que veo por ser mujer es quizá, que hay más consciencia de todo el papel de la mujer y la deuda que tiene la ciudad hacía ella”, comentó.

Pasión por las letras

Su pasión por las letras, la escritura y la historia la llevó a un camino lleno de experiencias, momentos y recuerdos entrañables que la hicieron, hoy por hoy, una persona con una alta preparación capaz de entregar calidad en cualquier actividad o profesión que desarrolle.

Desde los 18 años de edad, Cecilia tuvo el primer contacto con la radio, un trabajo que le permitía seguir estudiando la carrera de Psicología en UTEP. Pero, al terminar los semestres, se dio cuenta que su vocación estaba en otro lado.

Así que 24 años de su vida se desempeñó como periodista, un oficio que le permitió saber más de historia y el conocimiento de cómo gestionan los medios de comunicación para hacer llegar la información a la ciudadanía.

“Siempre me gustó hablar de la ciudad, siempre me mantuve enterada de lo que pasaba a través de los periódicos, por eso me siento capaz para este puesto”.

“Me siento contenta con el desafío porque es una gran oportunidad de hablar de cómo yo veo a la ciudad”.

Orgullosa de su ciudad

La forma en que habla de la frontera refleja su orgullo, inspiración, compromiso y dedicación por resaltar todo aquello que los ciudadanos no logran ver o analizar, por ello la crónica se vuelve la narración perfecta para ‘rescatar las cosas bonitas’.

Una crónica debe contener aquello que tenga trascendencia histórica y para lograrlo, es necesario que el cronista tenga una visión panorámica.

“Si me preguntarán que es lo que más presumiría de Juárez serían sus atardeceres espectaculares y su historia que es rica y trascendente en todas sus épocas”, indica.

Para ella, Juárez significa ‘Resiliente’ porque a pesar de los desafíos que enfrenta solo por ser frontera, logra siempre salir adelante.

“Me gustaría que todos, en especial los jóvenes, sepan que es un lugar que se ha caído muchas veces… incluso llegar a perder sus fuentes de sustento, pero siempre logra reinventarse”.

Con más de 40 años de experiencia en el ámbito, el recuerdo que más cuenta con ilusión es cuando de niña y volaba un papalote.

“Lo recuerdo porque ahora hay alambres y construcciones que pueden ser peligrosos para esa actividad”.

Y es que precisamente, entre sus compromisos como ‘Cronista de la Ciudad’ es señalar aquellas cosas que hagan más conscientes a las personas en lo que le afecta o motiva en su vida diaria.

Pero también debe cumplir, por mencionar algunas responsabilidades, llevar el registro cronológico de sucesos notables, presentar un informe semestral de actividades y elaborar la publicación anual crónica del municipio de Juárez.

Después de esta oportunidad, Cecilia Castañeda no tiene un plan concreto, sólo sabe que aun tiene muchas cosas por hacer, tal vez escribir sea una de ellas.

Al final, siendo una mujer multifacética, sus profesiones han sido una guía para desarrollar los diversos proyectos que se propone.

Otros datos sobre Cecilia Castañeda

-Estudió Psicología en la Universidad de Texas en El Paso

-Domina el idioma inglés, pero le gustaría saber más sabe algo de portugués y francés.

-Es autora de tres libros que contienen investigación de campo, datos e información de Juárez que son ‘Las lecciones de Ciudad Juárez: herramientas personales para una crisis’ (2015), ‘La radio juarense de antaño: historia y testimonios’ (1998) y ‘Juarenses’ (1991).