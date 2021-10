Muestran su grandeza en cine

Bajo la dirección del cineasta Rafael Montero, la Sierra Tarahumara y algunos sitios emblemáticos de la capital del Estado, son locaciones de la cinta ‘37 kms’, que en su trama aborda el tema del autismo y se filma en Chihuahua.

La Cascada de Cusárare, el Túnel del Chepé en Creel, la Misión de Cusárare, el Lago de Arareco, el Valle de los Monjes, la Cueva Sebastián, entre otros, son algunos de los sets chihuahuenses que serán inmortalizados en el largometraje de Montero, quien platica para El Diario los detalles de la filmación

“Como director de esta película se la estoy dedicando a Víctor Hugo Rascón Banda, trabajé con él y tuve una amistad muy grande; son alrededor de dos años de trabajo de estar inmersos en el proyecto, a mí me gusta contar historias positivas y ese ha sido mi compromiso desde siempre prácticamente de todas mis películas, desde ‘Cilantro y perejil’, ‘Lady rancho’ y ‘Rumbos paralelos”, dijo el guionista y director de cine Rafael Montero.

La trama

Alonso, el protagonista, es un exitoso escritor que vive de las apariencias. Tiene una hija autista de seis años y los problemas empiezan cuando su esposa Ximena, descubre que no tienen seguro médico para atenderla.

Para conseguir el dinero que necesitan y salvar a su pequeña en riesgo de muerte, Alonso decide correr el maratón de Chihuahua, para lo cual deberá entrenar con los miembros de una comunidad indígena.

Con un gran elenco

“Este proyecto llego en un momento muy fuerte para todos, que es la pandemia y me ayudo a llevar este tiempo de confinamiento, me hizo identificarme más con mi personaje ‘Alonso’, debido a que era algo que necesitaba hacer y en parte me salvo porque comencé a correr, y me ayudó a enfocarme, hizo un cambio muy drástico en mi vida, no era una persona deportista y sé que ahora correré siempre”, contó el actor David Angulo.

Elenco ralámuli

Además del elenco principal que incluye a Andrea Martí y Natalia Moreno, se cuenta con la participación de Martín Makawi, Tomás J. Ramírez y de los corredores Ralámuli como Juan, Enrique y Martín Moreno quien es oriundo de Barrancas del Cobre.

Su estreno será en el estado grande

La película tendrá una duración aproximada de 100 minutos, y próximamente será estrenada en Chihuahua.

“La idea es estrenarla en cines, y definitivamente el estreno, se planeará que sea aquí en Chihuahua capital y en Creel para que la comunidad que participa en la película, pues la pueda ver en pantalla grande y ya después seguirá su camino y podría entrar alguna plataforma”, comentó Montero.

Uno de los escritores de esta película es el escritor chihuahuense Ricardo Colorado, quien compartió que es una película llena de esperanza, además se toca el tema de la condición del autismo.

Su amor por Chihuahua es grande

“Tengo mucha conexión con el estado de Chihuahua, mi primer Ariel lo gané por un documental que hice que se llama “Casas Grandes una aproximación a la gran Chichimeca sobre toda la zona de Casas Grandes en donde el maestro alfarero Juan Quezada fue personaje principal del documental, cuando él no era famoso, este proyecto lo hice en el año 1986 y también hice una serie que se llama ‘Frontera Norte’ a principios de los 80, donde participaron muchos actores locales, así que mis nexos con Chihuahua son grandes, me case con una chihuahuense y así que es importante que se sepa que tengo parte de mi corazón en este gran estado”, indicó.