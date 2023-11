Muestra 'Wish' la historia de esperanza de Disney

Agencia Reforma | 'Es necesario enseñarle a cualquier persona que un sueño propio no puede depender de alguien más, hay que ser autónomos en ese sentido' Agencia Reforma | 'Es necesario enseñarle a cualquier persona que un sueño propio no puede depender de alguien más, hay que ser autónomos en ese sentido' Agencia Reforma | 'Es necesario enseñarle a cualquier persona que un sueño propio no puede depender de alguien más, hay que ser autónomos en ese sentido'

Ciudad de México.- Hay una estrella que cumple deseos, esa a la que se acercaron muchos personajes de Disney en diferentes películas, pero es con Wish: El Poder de los Deseos que se descubre su identidad y sus poderes. "Fueron varios años para darle una forma muy coherente al filme, desde planear los dibujos animados, elegir al elenco, ir al área musical y lo más satisfactorio es ver este Tetris musical, animado, terminado ya". Chris Buck y Fawn Veerasunthorn dirigieron la película animada que estrena este jueves en cines y que cuenta con Jennifer Lee y Allison Moore como guionistas y con Peter del Vecho y el mexicano Juan Pablo Reyes como productores. "La historia tiene que ver con la idea de esperanza, que creo que es mucho de lo que significa Disney para la gente; en los 61 clásicos que tiene Disney, siempre hay esperanza, porque es esencial, es básica", apuntó Reyes en enlace virtual. "Yo pienso que jamás podemos pasar por alto que por más que caigas bajo, que sufras por algo, siempre hay momentos que nos llevan a sentir que hay esperanza, y es lo que nos da el filme", agregó Lee. Wish... inicia con una audiencia de Asha con King Magnífico, el monarca del Reino Mágico de Rosas que supuestamente le puede dar un puesto de aprendiz y autorización para que su abuelo Sabino cumpla uno de sus grandes deseos, lo cual resulta en un fiasco. Porque el resentido líder conserva dentro de burbujas todos y cada uno de los deseos de los habitantes de su comarca, cumpliéndolos a su gusto, siempre y cuando no afecten sus intereses. "Vivimos en una generación que entiende mucho más del poder de los sueños, pero en carne propia y con el realismo de la vida actual. Creo que es importante enfatizar que es necesario enseñarle a cualquier persona que un sueño propio no puede depender de alguien más hay que ser autónomos en ese sentido", opinó Lee. Asha, de agudo ingenio y con una profunda empatía con su comunidad, voltea al cielo y pide un deseo, sin pensar que su bondad la hará acreedora a la aparición de un elemento esférico en forma de estrella, con ojos y boca, que tiene poderes sobrenaturales y descomunales Es "Star". "La historia es conmovedora y esperanzadora, pero también creo que ya vivimos en una generación en que no se queda sólo en la apreciación de eso, también aprecia el dibujo animado, la canción, quienes cantan, quienes le ponen la voz, la cultura de la animación, todo el universo alrededor, tiene que ser muy apreciado y es fantástico", comentó el mexicano. Entre las voces de los personajes están Ariana DeBose en inglés y María León en español, para Asha; Victor Garber y Francisco Colmenero, respectivamente, para Sabino; Jennifer Kumiyama y cpara Dahlia; y Chris Pine y José Gilberto Vilchis para King Magnífico. Este monarca, atractivo, carismático y de mente retorcida, se convierte en el gran villano cuando manipula la información para quedar como la víctima ante su pueblo y los pone en contra de la protagonista. Asha, entre inquieta e insegura, vence sus miedos y cuando se propone desenmascarar al malévolo rey, va descubriendo también muchísimas referencias a cualquier princesa y personaje de Disney, ya sea en tono romántico, cómico o irónico. "Hay escenas que son muy simpáticas y hay otras que son muy profundas, es un hecho que las princesas son parte esencial de la historia de Disney, pero si tengo que mencionar una parte que me haya encantado es la referencia a un venado búsquenla por favor".