Muestra 'The Marvels' cómo la unión hace la fuerza

Ciudad de México.- En The Marvels convergen tres heroínas deben actuar en conjunto para evitar una catástrofe universal.

Carol Danvers (Brie Larson) coincide nuevamente con Monica Rambeau (Teyonah Parris), hija de su difunta amiga Maria y de quien se había distanciado por años; ambas acaban conociendo a Kamala Khan (Iman Vellani).

El filme 33 del Universo Cinematográfico Marvel, que se estrena mañana en cines, hace confluir narrativas de la cinta Capitana Marvel (2019) y las series WandaVision (2021) y Ms. Marvel (2022).

"Lo interesante es que son tres mujeres, pero muy diferentes. Vienen con distintas historias previas, de distintas generaciones. Tienen que representar mucho más de sus propias experiencias y de sus familias, que es lo que nos conecta (a la película)", destacó la directora Nia DaCosta (Candyman) en enlace virtual desde Los Ángeles.

El inusual trío, misteriosamente entrelazado, deberá hacer frente a la amenaza de la raza alienígena Kree y a la guerrera Dar-Benn (Zawe Ashton), villana que será su dolor de cabeza.

"Es un filme de equipo, en donde Carol, Monica y Kamala se encuentran y cambian lugares, tratando de averiguar el por qué hay una desestabilización y cómo es que se van enredando en una crisis cósmica", describió la directora y coautora del guion junto con Megan McDonnell y Elissa Karasik.

Aunque la película late con tres corazones, tiene especial importancia el andar de la joven Kamala, quien vive en Nueva Jersey, y no se separa ni a sol ni a sombra de su familia, integrada por su madre Muneeba (Zenobia Shroff), su padre Yusuf (Mohan Kapur) y su hermano Amir (Saagar Shaikh).

"Su unión con su familia es algo muy único para Kamala. Es una adolescente que está sorprendida por sus propios cambios y su familia es muy importante, en su historia, en su viaje. Mayormente no vemos mucho de las familias de muchos superhéroes, igual no tanto como a mí me gustaría.

"Me recuerda un poco a Peter Parker con su tía, y MJ, como lo vemos en los cómics. En este momento sí tiene que ver la familia, cómo es, cómo lo exploramos y cómo se desarrolla y creo que eso es muy importante para Carol y para Monica para entender todo su contexto", precisó DaCosta.

Con la intervención de Samuel L. Jackson como Nick Fury y de Park Seo-joon como Prince Yan, el filme profundiza en las relación interpersonales de las tres mujeres, quienes deben negociar con sus propios ideales para rescatar al universo que está a punto de colapsarse.

La también directora de Little Woods (2018), comentó que había disfrutado mucho las conversaciones con las actrices protagónicas y los preparativos para el rodaje.

"Hay una historia entre Carol y Monica, en donde hay un distanciamiento y un reencuentro, el cual se tiene que plantear, y también cómo conocen a un nuevo personaje. Esta dinámica de integración entre ellas me parece muy interesante".

La conclusión de DaCosta sobre The Marvels y las acciones que toman las tres protagonistas es que "la unión hace la fuerte y las mujeres unidas no podrán ser vencidas".

DIFÍCIL RETO

La producción de la película The Marvels costó, de acuerdo con reportes, alrededor de 250 millones de dólares, con lo que se convierte en una de las entregas más caras del MCU sin contar los filmes de Avengers.

Tiene la obligación de ser un éxito en taquilla para ser negocio y cerrar un año irregular para la compañía.