Muestra Selena Gómez con orgullo su cicatriz de trasplante de riñón

Ciudad de México.- "Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían. Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé ... y estoy orgulloso de eso. Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette, cuyo mensaje es simplemente que ... todos los cuerpos son hermosos”, comentó la actriz Selena Gómez.

Selena Gomez publicó en su cuenta de Instagram su imagen en traje de baño, mostrando una cicatriz, resultado de una operación de emergencia que le salvó la vida.

Subió una imagen de ella misma con un traje de baño de una línea diseñada por una de sus mejores amigas, Theresa Marie Mingus, y de inmediato se volvió viral. En esta, Gomez reveló, bajo sus propios términos, la cicatriz que tiene desde hace tres años.

Hace apenas un mes, el grupo femenino de K-pop Blackpink y la cantante y actriz Selena Gomez lanzaron el viernes su esperado nuevo sencillo "Ice Cream" con una fuerte aprobación de sus seguidores.

En tonos rosa y otros colores pastel, el video comienza con Gomez vestida con ropa a rayas rojas y blancas y un sombrero de marinero en el asiento del conductor de una camioneta de helados, mientras las integrantes de Blackpink Jisoo, Jennie,Rose y Lisa bailan sosteniendo un helado en una heladería rosa brillante. Si quieres leer más.

El actual estado de ánimo de la cantante estadounidense es optimista, luego de que a finales de 2019 reveló que sufrió abuso emocional cuando mantenía una relación con el canadiense Justin Bieber, quien está casado con Hailey Baldwin.

En esa ocasión, en declaraciones para NPR, la intérprete de Let me get me y Ring habló de su disco Rare y de la relación que sostuvo con Bieber, experiencia de la que ha sacado fortaleza.