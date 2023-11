Muestra 'Renaissance' el sacrificio y el talento de Beyoncé

Ciudad de México.- Cerca del final de su nueva película-concierto, Renaissance: A Film by Beyoncé, Beyoncé afirma que está cansada de "complacer a la gente en serie". Desde que era niña, dice, ha estado luchando por alcanzar el estrellato, pero ahora que está en la cima del mundo y dos años después de sus reveladores 40 años, es hora de recalibrarse.

"No tengo nada que demostrarle a nadie en este momento", dice.

A diferencia de Taylor Swift, que comparte mucho sobre su vida y actualmente se encuentra en un romance bien documentado con el jugador de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, Beyoncé es una de las superestrellas estadounidenses más privadas.

Prácticamente no ha concedido entrevistas durante la última década, y cualquier información sobre su vida o su trabajo debe inferirse principalmente de breves declaraciones publicadas en las redes sociales o su sitio web. "Renaissance: A Film by Beyoncé", que narra la gira mundial más reciente en promoción de su séptimo álbum de estudio, ofrece a los fanáticos algo nuevo para interpretar, abriendo ligeramente el telón.

Aquí hay cuatro conclusiones del estreno de la película, que estará en los cines de México desde hoy.

Más que un concierto filmado.

Al igual que la película Homecoming de Beyoncé, que narra el montaje de su actuación en Coachella de 2018, la nueva película a menudo lleva detrás de las vigas de acero para ver cómo se organizó la gigantesca gira. "Estoy emocionada de que la gente vea el espectáculo", dice Beyoncé en la película, "pero estoy muy emocionada de que todos vean el proceso".

Ese proceso se produce en pedazos mientras se ve a Beyoncé tomar las decisiones en todo, desde la iluminación hasta la decoración del escenario y la orquestación, y a veces el público se frustra porque sus notas no se escuchan. "Comunicarse como mujer negra", dice, "todo es una pelea".

Aún así, la gente acepta la voluntad de Beyoncé tarde o temprano. Dice: "Con el tiempo, se dan cuenta de que esta perra no se rendirá".

Sólo poco quedó fuera

Aunque el preludio lleno de baladas que abrió la lista de canciones de Renaissance de Beyoncé está recortado, casi todas las demás canciones de la gira están incluidas en la película. Incluso hay espacio para "Thique" y "All Up in Your Mind", que quedaron eliminadas de muchas de las paradas de su gira.

La única omisión flagrante en esta película de dos horas y 48 minutos es una parte detrás de escena que pasa demasiado rápido: Beyoncé convoca una reunión de Destiny's Child en Houston que incluye no sólo a Kelly Rowland y Michelle Williams, sino también a dos de las primeras integrantes, LeToya Luckett y LaTavia Roberson, quienes fueron expulsadas polémicamente. "Fue como un nuevo nacimiento para nosotras y mucha curación", dice Beyoncé en su narración, aunque sólo se ve a las cinco juntas por un segundo y no se escucha nada de lo que discutieron.

Los visuales, un misterio

El álbum Renaissance se lanzó en julio de 2022 sin ningún tipo de acompañamiento de video musical, una sorpresa dada la reciente serie de discos visuales innovadores de Beyoncé para Lemonade y su disco homónimo de 2013. Un teaser posterior para la primera canción del álbum Renaissance, "I'm That Girl", parecía prometer más por venir, pero ninguna lo hizo.

En una parada de la gira Renaissance en Kentucky, un fan levantó un cartel preguntando dónde estaban los visuales, lo que llevó a Beyoncé a decirle a la multitud: "Ustedes son". La película Renaissance es lo suficientemente descarada como para incluir ese momento, pero por lo demás, no se mencionan los visuales que faltan, ni se explica por qué aparentemente fueron cancelados.

Blue Ivy luchó por estar

En general, la gira Renaissance evitó los cameos de celebridades y las visitas sorpresa, prefiriendo mantener el foco en la propia abeja reina. Grandes nombres se unieron a Beyoncé en el escenario en sólo dos paradas de la gira: Houston, donde Megan Thee Stallion interpretó "Savage", y Los Ángeles, donde Diana Ross y Kendrick Lamar asistieron al concierto celebrado en el cumpleaños número 42 de Beyoncé.

Esas apariciones llegaron a la película, pero la invitada especial que más interesa es la hija de 11 años de Beyoncé, Blue Ivy Carter, quien a menudo participaba como una de las bailarinas en las canciones de su madre "My Power" y "Black Parade".

"Ella me dijo que estaba lista para actuar y yo le dije que no", dice Beyoncé en la película. Aunque finalmente cedió, Beyoncé quedó consternada cuando Blue Ivy leyó comentarios en las redes sociales que criticaban sus movimientos. Pero a su madre le emocionó que, en lugar de renunciar, decidiera esforzarse y entrenar aún más duro.