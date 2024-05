Muestra '¿Quién lo Mató?' a un Paco Stanley privado

Ciudad de México.- Al sintonizar programas conducidos por Paco Stanley, fuera ¡Pácatelas! o Una Tras Otra, quedaba definida su personalidad como un jefe carismático, confiado en que su humor y encanto le permitían patear a su patiño, Mario Bezares "Mayito", o hacerlo bailar el "Gallinazo" hasta que éste, exhausto, suplicaba piedad.

Los televidentes podrían pensar que tras años de seguirlos en televisión conocían a la perfección la relación de ambos y sus maneras de ser, pero Luis Gerardo Méndez, quien da vida a Bezares en la serie de ficción de Prime Video ¿Quién lo Mató?, se pregunta: "¿Qué pasaba en sus vidas cuando la cámara dejaba de filmar?".

"Crecimos viéndolos todos los días a la hora de la comida, pero, ¿cómo era cuando este personaje llegaba a casa con su mujer y de pronto decía: 'No me hizo tanta gracia ese chiste que hicieron sobre mí', o sobre la esposa, sobre Brenda (Bezares) en televisión nacional?", cuestionó Méndez, en entrevista.

La dupla cómica aparece retratada en el programa, que se estrena este viernes y en el que no se limita a buscar respuesta para la pregunta del título, sino que aborda en complejidad a quienes rodeaban a Stanley y fueron involucrados en la investigación de su asesinato en 1999.

En cada episodio se explora a un protagonista distinto, incluidos Mario y Brenda Bezares, Jorge Gil, Benito Castro y Paola Durante, cuyas vidas no sólo cambiaron tras el crimen, sino que el conductor marcó el destino de cada uno de ellos: en el caso de "Mayito", por ejemplo, influyó en su incursión a la TV y afectó su matrimonio.

"A diferencia de la relación que Paco tiene con los demás, con Benito era una verdadera amistad. Ahí no había una cuestión de patrón o bully, sino de 'nos respetamos, nos admiramos' y eso hace que podamos conocer otro lado de Paco cuando se apagan las cámaras, ese lado familiar y por qué era como era", detalló Cha!, quien interpreta a Castro.

Como una de ficción, se plasmaron momentos no documentados, como las discusiones entre el matrimonio Bezares, en las que ella dice que no le agrada Stanley, o los últimos segundos con vida del comediante en su auto, donde platicaba con Gil sobre un posible programa de exorcismos.

El elenco remarcó que a ellos como actores no les corresponde hacer justicia a ninguno de los implicados reales; su intención no fue condenar a nadie, sino provocar más cuestionamientos.

"Cada capítulo es un punto de vista de un personaje distinto y está abierto a la interpretación, hay una parte de humanizar cada uno de estos personajes, entendiendo el rol narrativo que cada uno tiene por la estructura de cómo se va contando la historia.

"No es para decir 'esto fue así', sino que la gente se lo pregunte. Yo creo que esos son los proyectos que más fuerza tienen porque son los que te hacen pensar", opinó Diego Boneta, que da vida a Jorge Gil, periodista de investigación que trabajaba con Stanley.

Pide calma a involucrados

Aunque la serie sea presentada como una ficción, tanto Paola Durante como Mario Bezares estaban expectantes sobre cómo serían retratados y qué se diría de ellos para definir si tomarían medidas legales contra la producción.

"Creo que es importante darle tiempo al tiempo y una vez terminada la serie retomar la plática. El evento y la historia es mucho más poderosa que los personajes", sostuvo el director Humberto Hinojosa.

Exponen abuso de poder

A ojos de Belinda, que en la serie se puso en la piel de la bailarina del programa Paola Durante, la producción tuvo el acierto de plasmar el abuso de poder.

El comportamiento de Paco Stanley (interpretado por Roberto Duarte) con sus subordinados es un ejemplo de ello, pero también participaba cualquier persona que pudiera tener una mejor posición respecto a otras.

"Todos los hombres del programa abusaban del poder, Paola era un corderito, en esa época era súper joven, queriendo conseguir un sueño y todos a su alrededor abusaban de eso.

Creo que ella se sintió completamente vulnerable y creyó. En el 2024 siento que ya las mujeres no nos dejamos, pero en esa época...

"Cuando empecé de chiquita, si me decía alguien 'párate ahí, haz esto', hacía lo que me decían, no tenía ningún poder de nada. Gracias a Dios no crecí en los 90 porque no sé qué hubiera sido, pero también a mí me tocó un abuso de poder fuertísimo en la televisora. Creo que Paola es víctima de todo eso y la vuelven muy vulnerable", resaltó la también cantante.

En su actuación como Brenda Bezares, Zuria Vega llegó a horrorizarse por las situaciones que tuvo que afrontar aquella mujer antes y después del asesinato de Paco Stanley.

Porque fue tanto expuesta en programas cómicos con el pretexto de hacer reír, como en los noticieros que cubrieron el crimen, los cuales acosaban a la pareja, que completa Mario Bezares.

"Brenda era la mamá expuesta en vivo, totalmente vulnerada y también sus hijos. En los 90 lo importante era el chiste que hacían este par de hombres, no importaba lo que le pasaba a la mujer parada con sus niños.

"Y después en el caso estaban los medios de comunicación y pensemos en cómo pusieron a estas dos mujeres (Paola y Brenda). Estamos interpretando algo inspirado en un hecho, pero sí había la sensación de decir: qué pánico que te señalen, digan que eres culpable y que todo el País tenga esa información", dijo Vega.

Cuestionan las risas

Al recrear segmentos de los programas que conducía Paco Stanley, el director Humberto Hinojosa tenía una reflexión: pese a que él era una figura muy querida para México, hoy sería impensable verlo actuar de la misma manera.

"Ver a los actores era hacernos conscientes de lo vulnerables que eran en vivo, de lo responsables o irresponsables que eran al hacer ese tipo de televisión y de cómo éramos como audiencia. La invitación de la serie es a revisitar quiénes fuimos y quiénes somos ahora en todos los sentidos", consideró Hinojosa.