Muestra 'Las Viudas de los Jueves' defectos de la clase alta

Ciudad de México.- Tanta riqueza, lujo y privilegio habitan en Altos de la Cascada, una zona exclusiva de México, que algunos residentes llegan en helicóptero, regalan casas a sus esposas, relojes de lujo a sus amigos y piensan en someter a sus hijos adolescentes a cirugías estéticas.

Aparentemente lo tienen todo, pero la miniserie Las Viudas de los Jueves, que se estrena en Netflix el 14 de septiembre, no mira a sus protagonistas ni con admiración ni con envidia, sino que propone una mirada compleja a la clase alta para encontrar el lado más vulnerable de estas familias.

PUBLICIDAD

"La serie no glorifica a estos personajes, no son aspiracionales, te vas dando cuenta de lo rotos que están. Todos tratamos de retratar de la manera más humana, con virtudes, defectos y no caricaturizar. Quien los va a juzgar es el público", dijo en entrevista la actriz Sofía Sisniega, quien interpreta a Carla Maldonado.

Aquello, coinciden sus protagonistas, es necesario para entender cómo llegaron al punto donde arranca la historia, con la muerte del aparentemente exitoso Tano Scaglia (Omar Chaparro) y dos de sus amigos.

Para esclarecer la tragedia, Mavi Guevara (Cassandra Ciangherotti), quien presume saber todo de todos, se vuelve narradora de la historia y expone secretos que rodean a su grupo de amigas, quienes los jueves se consideran viudas porque deciden salir a divertirse sin sus maridos.

Los seis capítulos adaptan a la actualidad de México la novela de la argentina Claudia Piñeiro, publicada en 2005. Aquel relato tenía como contexto la crisis económica, algo con lo que convive toda América Latina, a ojos del director Humberto Hinojosa.

"Siempre hemos vivido en una crisis, lo que fue padre es localizar la crisis de cada familia, cómo todas de alguna manera tratan de aparentar o cubrir las carencias. Al final los de todos son valores y preocupaciones muy humanas, independiente de si tienen mucho dinero o no.

"Aunque sean personajes que de primer portada sean deplorables o pudieras tener rechazo automático, cuando conoces sus contextos y entiendes que lo que los rige es su amor o interpretación del amor, conectas y empiezas a entender. Ya no a juzgar, sino simplemente a mirar al otro, entenderlo y respetarlo", explicó Hinojosa.

Cada actor buscó comprender las heridas del ser humano al que interpretaba: Zuria Vega, por ejemplo, sintió ternura por su rol, Mariana, pues entiende que sólo sabe existir en el mundo de forma pasiva agresiva; Chaparro sabe que Tano llega a ponerse una pistola en la boca por no fallarle a su esposa.

"Mi trabajo nunca se basó en ponerle atención a las carencias y debilidades, sino más bien en su deseo, ese es el motor de la vida de esta mujer. Beto me decía que los hijos de mi personaje eran un accesorio más en su vida. También hay madres que tienen hijos para decir: 'Miren lo perfecta que es mi vida'", detalló Irene Azuela, quien interpreta a Teresa Scaglia.

"Son incluso más vulnerables, en la medida de que no se han enfrentado en su día a día y desde pequeños a problemas reales. Cuando les viene un revés, que en otras clases sociales son diarios, no saben cómo manejarlo y toman decisiones muy desafortunadas", añadió Alfonso Bassave (Gustavo Maldonado en la ficción).