Muestra 'Inocente Tentación' doloroso retrato de la realidad

Ciudad de México.- En Inocente Tentación, el cineasta Dann Vega-niño quiso presentar una ventana más que mostrara la realidad sobre la trata de personas, no sólo en México sino en el mundo.

Sin embargo, nunca imaginó que la trama de su protagonista tendría tintes parecidos a los del caso reciente del feminicidio de Debanhi Escobar, en Nuevo León.

"El primero en sorprenderse fui yo, porque este guion lo escribí en 2018, ahí está en la fecha de registro, lo llevamos a rodaje en 2019 y a principios del 2020 y estábamos listos para estrenarlo, pero llegó la pandemia y no pudimos.

"Tuvimos que esperar y luego estuvimos peleando por salir desde marzo, aprovechando el Día de la Mujer, pero tampoco se pudo, hasta ahorita, y curiosamente coincidió con este caso", señaló Vega-niño en conferencia de prensa.

En su producción, protagonizada por Palmeira Cruz, Adriana de Angelis, Víctor González, Ingrid Schwebel y Crystel Gonca, el cineasta retrató la historia de Ana, una joven que, encantada por la oportunidad de conocer al amor de su vida, decide alejarse de sus amigas para irse con un desconocido, quien termina privándola de su libertad y adentrándola en una red de trata.

"Lo que nosotros queríamos mostrar es que este problema existe en todo el mundo, mi guion lo basé en una investigación que hice a nivel mundial, con una estadística que habla de que 250 mil personas al año son privadas de su libertad para someterlas a trabajos forzados.

"La mayoría ya no regresa a sus casas y eso fue lo que me movió, me hizo ruido y me motivó a escribir esta historia que sí se parece mucho, pero ni yo sé por qué", aseguró.

Para el filme, tanto él como sus protagonistas se adentraron a investigar más de la problemática, pues si bien es una ficción, sí consideran que puede ayudar a crear conciencia.

"Me encanta contar historias que puedan ayudar y para mí esta es muy importante, creo que tomar conciencia nos hace ser más empáticos y apoyarnos, yo soy mamá de un adolescente varón y sabe que tiene que cuidar a sus amigas, a su novia, a su mamá, porque este no es un tema solamente de mujeres", destacó Angelis, quien interpreta a la madre de la joven desaparecida.