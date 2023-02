Muestra 'El Colapso' a una sociedad al borde de la extinción

CDMX.- El mundo, tal como lo vivimos ahora, está colapsando. El dinero ya no vale, la base tecnológica está al borde de un apagón y las crisis ambientales y políticas tienen a la población peleando en las calles por artículos de primera necesidad. La extinción de la sociedad es sólo cuestión de tiempo...

El Colapso, estreno de ViX+, si bien es una adaptación muy fiel a la miniserie distópica francesa L'Effondrement (2019), advierten algunos de sus hacedores, tiene su propia identidad gracias a la universalidad de su planteamiento, a través del cual, fuera de la vertiente de entretenimiento, esperan que invite al espectador mexicano a la reflexión sobre realidades que ya vulneran la condición humana.

"Si se caen las estructuras es un problema no sólo europeo (como lo plantea la serie original), nos afecta a todos y el miedo es general. El reto de este concepto era traerlo a nuestra idiosincrasia y al contexto de aquí para conectar y empatizar con personajes muy nuestros, muy latinos", expresa Julián de Tavira, quien junto con Carlos Lenin y José Manuel Cravioto dirige de manera alternada los episodios de esta producción.

El sello de las historias ("El Supermercado", "La Gasolinera", "El Avión", "La Aldea", "La Refinería", "El Asilo", "La Isla" y "La Conferencia de Prensa") es que fueron grabadas en una sola toma en planos secuencia que van de los 20 a los 28 minutos.

La vertiginosa narración visual que ve el espectador, añade De Tavira, fue un riesgo compartido entre actores y equipo técnico, pues sólo se contó con un día de ensayo para cada trama, para filmarse al día siguiente sin cortes.

"El plano secuencia es algo que me encantaría hacer todos los días de mi carrera, porque la experiencia fue increíble, un reto bien bonito de concentración, de trabajar en equipo, de estar siempre presente... ¡con mucha adrenalina!", cuenta la actriz Isabel Burr, quien participa en "El Avión", al lado de Armando Hernández.

Burr, conocida por participaciones en telenovelas como Si Nos Dejan y Niñas Mal, interpreta a la joven amante de un empresario, quien es contactado de emergencia por un despachador telefónico para coordinar su salida del País en sólo 13 minutos, dejando a su suerte a su pareja.

"La intención en mi personaje es que precisamente no entendiera qué pasaba con su pareja, porque también no sabe qué está pasando en el mundo y no entiende la magnitud del problema hasta que comprende que la están abandonando.

"Espero que la serie nos haga preguntarnos si creemos estar alineados con los demás, si somos las personas que creemos ser con la familia, con el resto de la sociedad", señala la también modelo.

Desde diversas aristas y situaciones, en el El Colapso conviven lo que enfrenta un ingeniero petroquímico que busca evitar un desastre citadino (Flavio Medina), un padre desesperado por encontrar refugio con sus hijas (Osvaldo Benavides) o un cuidador de ancianos traicionado por una ex compañera de trabajo (Kristyan Ferrer).

El último episodio, estelarizado por José María de Tavira, que es el que más dura, reflexiona sobre la actuación de los gobiernos ante las calamidades y desastres.

El actor de la serie Malinche y del filme Perdida encarna a un activista ambiental que irrumpe en la conferencia de una secretaria del medio ambiente para informar la gravedad de lo que enfrentan.

"A mí me encantó ser parte de esto porque los temas tratados en la discusión que tiene mi personaje con la secretaria del medio ambiente son temas que ocupan mis días y me gusta pensar en ellos. Me parece que la discusión está muy bien escrita, muy bien llevada, en el sentido de que es difícil, desde mi punto de vista, pensar en quién tiene la razón.

"Ojalá que la serie siembre la preocupación por saber qué estamos haciendo bien con nuestros días en este planeta y hasta qué punto debemos, o no, comportarnos como lo hemos estado haciendo con el medio ambiente y con quienes habitamos este planeta", manifiesta.

Otras figuras como Adriana Paz, Ianis Guerrero, Irán Castillo, Tiaré Scanda, Ximena Lamadrid, Gustavo Sánchez Parra, Enrique Arrizon y Mercedes Hernández participan en esta producción que se puede ver ya en América Latina, Europa y EU.