Muestra 'Cómo Tener Sexo' la importancia del consentimiento

Ciudad de México.- El cine tiene responsabilidad en la desorientación respecto a lo que significa el consentimiento a la hora de tener sexo, sostiene la directora sensación Molly Manning Walker.

"El consentimiento se ha vuelto algo muy binario: sí o no. Espero que cambie a ser amables con nosotros mismos y estar al pendiente del otro y lo que está sintiendo, cómo la está pasando. Si dijo que Sí, pero se la está pasando mal, no puedes continuar".

"Definitivamente, el cine ha contribuido a la confusión. Las agresiones y violaciones (en las películas) suelen sexualizarse, romantizarse incluso, y creo que también es demasiado raro que puedas verlo contado desde una perspectiva femenina", critica en videollamada.

En su ópera prima, Cómo Tener Sexo, con la que sorpresivamente ganó el Premio Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes, la británica de 30 años trata de hacer un ajuste de cuentas con ello.

El público podrá verla en cines desde este jueves y posteriormente a través de la plataforma Mubi.

La película tiene ingredientes que, en otras manos, podría haber conducido a una cinta frívola: hormonas en ebullición, un resort veraniego en Creta, alcohol por doquier, chicos sin camiseta y chicas en bikinis.

También tres amigas adolescentes zambullidas de lleno en ese mundo y la certeza de una de ellas, Tara (Mia McKenna-Bruce), de que debe perder su virginidad en ese viaje iniciático.

Pero, como ocurre una y otra vez en la vida real, la experiencia idealizada en la mente acabará tomando cauces de abuso, aunque éste no se identifique como tal y en toda su dimensión al instante.

Al crear Cómo..., la realizadora confrontó los recuerdos de haber sido víctima de una agresión sexual cuando era adolescente y estaba de fiesta.

"En algunos momentos (el rodaje) fue muy catártico y en otros momentos desencadenó recuerdos. Fue navegar en esos espacios, pero en general creo que fue una experiencia liberadora".

Consciente de la necesidad de que se imparta una educación sexual acorde a los tiempos a los adolescentes, Manning Walker condujo talleres en el Reino Unido, mostró en guiones las escenas conflictivas y pidió opiniones.

"No identificaron ninguna como violación. Decían cosas como: 'Se ve incómoda, pero dijo Sí, entonces no es una agresión'", relata la realizadora, haciendo una mueca. "Nos hemos olvidado cómo ser humanos y amables los unos con los otros. Así no funciona la vida.

"Una chica de los talleres dijo: 'Dios, Tara debería usar más ropa, beber menos alcohol, cuidarse mejor'. ¡Estábamos sorprendidos por todas estas reacciones!".

Admiradora de directoras como Andrea Arnold y Clio Barnard, rodó el filme en Malia, Creta, en noviembre, con frío y en temporada baja, así que ella y sus actores se esforzaron para hacer creíble la fiesta.

"A los actores les dejé improvisar. Les di antecedentes de la historia, de sus personajes, información que creo que podrían usar, pero traté de no sobre ensayar, no quería 'quemarlos'. Me di cuenta que con el nivel de energía que trabajamos era fácil que ocurriera".

Con experiencia únicamente de fotógrafa previo a Cómo..., Manning Walker diseñó una narrativa llena de primeros planos de Tara, cuyo expresivo rostro es el mapa que la audiencia debe leer.

Gracias a su interpretación, McKenna-Bruce fue nominada como Revelación y Mejor Actriz en los Premios del Cine Europeo.

"El de Tara era un rol difícil de llenar, pero ella hizo un magnífico video de audición lleno de energía, divertido, pero donde había mucha tristeza en sus ojos. Me gustó esa dualidad.

"Nuestro plan era mantenernos muy cerca de su cara. Sus ojos son tan expresivos que no tiene que hablar para que entendamos qué pasa en su cabeza".