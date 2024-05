Muere Verónica Toussaint a los 48 años tras cáncer

La actriz Verónica Toussaint falleció este jueves a los 48 años de edad, víctima de cáncer con el que batallaba desde hace tres años.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer el fallecimiento de la actriz a través de su cuenta de X.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Verónica Toussaint, actriz y conductora, quien ganó en 2018 el Ariel por Mejor Coactuación Femenina por la película "Oso polar", informó.

El 7 de octubre del 2021, la presentadora de televisión anunció públicamente que se le había detectado cáncer de mama, en un tono fuerte y valiente como era su estilo.

"Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy he decidido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean", se sinceró durante su programa ¡Qué chulada!.

En ese entonces, Toussaint compartió que no fue en exámenes de rutina donde se le detectó un tumor, sino hasta que de manera física presentó síntomas.

"Siempre me hago mis estudios de rutina con el ginecólogo; el papanicolau, la mastografía y todo, pero la verdad es que las autoexploraciones mensuales para detectar cambios en la mama no las hago, sin embargo, me salió una bola muy grande en la axila y era imposible no verla", dijo.

En 2022 se dio a conocer que recibió su última terapia de radiación y dijo cómo se sentía.

"Y esta fue la última de las radiaciones y si no es por ellos, miren, hubiera sido más duro", dijo al señalar a su equipo de salud: "¡Muchas gracias! ¡Lo último, chinga!".

Nacida en Monterrey, Toussaint comenzó su carrera de actuación a los 17 años, participó en cintas como Amarres, Cosas Imposibles y Papá o Mamá, su más reciente participación fue en el doblaje de la cuarta entrega de Kung Fu Panda, junto a Omar Chaparro.

Fue reconocida con el galardón a Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Cine de Hermosillo y el premio Ariel a la Mejor Coactuación Femenina en 2018 por la cinta Oso Polar, lo que hizo que también se interesara en el mundo de la producción.

En televisión debutó en Cara o Cruz, Amarte es mi pecado, y en series como Trece Miedos, La Doble Vida, Hermanos y Detectives y Capadocia.

El cineasta Alejandro Zuno recordó a través de X cómo fue trabajar con Verónica Toussaint en Cosas Imposibles, cinta estrenada en 2021 y que fue premiada por los Ariel.

"Era mayo de 2019 cuando Verónica Toussaint nos regaló este momentazo, un llamado especial con su sonrisa, su buena vibra, su disfrute del set. Una escena inolvidable de Cosas Imposibles. Coincidir con ella siempre era una dicha. Toda la luz para ella", escribió.

Annie Barrios, su compañera del programa ¡Qué chulada!, compartió en sus redes sociales una foto de Toussaint para despedirla.

"Con esa sonrisota del tamaño de tu corazón, así te guardaré en el mío. Mi Eréndira consentida, te quiero con el alma. ¡Aplausos de pie para ti", comentó.