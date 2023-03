Muere Tom Sizemore, actor de 'Rescatando al Soldado Ryan'

Ciudad de México.- Tom Sizemore, conocido por su participación en Rescatando al Soldado Ryan, murió este viernes a los 61 años.

El actor perdió la vida luego de que el pasado 18 de febrero sufrió un aneurisma cerebral y provocó que estuviera en estado de coma en un hospital de Los Ángeles.

"Con gran tristeza y pesar tengo que anunciar que el actor Thomas Edward Sizemore falleció pacíficamente a los 61 años mientras dormía hoy en el St Joseph's Hospital Burbank. Su hermano Paul y los gemelos Jayden y Jagger estaban a su lado", informó su representante Charles Lago.

De acuerdo a TMZ, Sizemore se encontraba en su casa de Los Ángeles cuando tuvo un aneurisma cerebral alrededor de las 2:00 horas y cayó inconsciente, tras el suceso, médicos le dijeron a la familia que no habría esperanza.

"Estoy profundamente entristecido por la pérdida de mi hermano mayor Tom. Era más grande que la vida. Ha influido en mi vida más que cualquier otra persona que conozca. Tenía talento, amor, generosidad y podía mantenerte entretenido sin cesar con su ingenio y habilidad para contar historias. Estoy devastado porque se ha ido y lo extrañaré siempre", escribió su hermano Paul en el comunicado.

Nacido el 29 de noviembre de 1961 en Detroit, Tom Sizemore se volvió una estrella con aclamadas apariciones en Asesinos por Naturaleza y el clásico de suspenso Fuego Contra Fuego.

No obstante, su mayor participación fue en el éxito de taquilla de 1998, Rescatando al Soldado Ryan, en donde interpretó al sargento Mike Horvath y actuó junto a Tom Hanks.

"El verdadero propósito de mi personaje en la película era mantener vivo al personaje de Hanks y asegurarme de que los otros hombres no vieran que se estaba desmoronando.

"Al final del rodaje, Tom me escribió una hermosa nota sobre cómo nunca olvidaría hacer la película conmigo", escribió Sizemore en su libro de memorias "By Some Miracle I Made It Out of There".

El actor también acumuló arrestos por violencia doméstica. Estuvo casado una vez, con la actriz Maeve Quinlan, y fue detenido bajo sospecha de golpearla, en 1997. Si bien se retiraron los cargos, la pareja se divorció en 1999.

El juez dijo que el abuso de drogas probablemente fue un catalizador, pero que el testimonio había revelado a un hombre que tenía profundos problemas para tratar con mujeres.

Estuvo encarcelado de agosto de 2007 a enero de 2009 por no pasar numerosas pruebas antidrogas mientras estaba en libertad condicional y luego de que autoridades de Bakersfield, California, encontraran metanfetamina en su auto.