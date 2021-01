Muere Tanya Roberts, chica Bond y angel de Charlie

La actriz, de 65 años, sufrió un colapso en casa y fue ingresada en el Centro Médico Cedars-Sinai; no se reveló la causa de muerte

Associated Press / Roberts quien cautivó a James Bond en 'A View to a Kill' y actuó en 'Charlie's Angels' y 'That '70s Show' falleció el 3 de enero

Associated Press lunes, 04 enero 2021 | 12:27