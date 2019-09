Muere Ric Ocasek, vocalista y líder de The Cars

Ric Ocasek, el vocalista y líder de la banda de new-wave The Cars, murió a los 70 años.

Paulina Porizkova, ex esposa del músico, lo encontró este domingo en su departamento en Nueva York, informó Milenio.

De acuerdo con The New York Post, habría muerto de causas naturales. El año pasado, Ocasek inauguró su lugar en el Rock Hall of Fame. Su banda The Cars se saltó a la fama con su disco homónimo estrenado en 1978, que incluía éxitos como "My Best Friend's Girl" y "Just What I Needed" u sencillo "Shake It Up", de 1981, estuvo en el lugar número cuatro del BillBoard Hot 100, mientras que "Drive", de 1984, estuvo en el tercer lugar. La banda lanzó seis álbumes entre 1978 y 1987. Fue hasta 2011 cuando se volverían reunir para lanzar el disco Move Like This, el cual ya no contaría con la participación del bajista Benjamin Orr, quien falleció en el 2000.