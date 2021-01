Muere Phil Spector, legendario productor musical asesino

Associated Press

Ciudad de México— Phil Spector, el legendario productor musical de los años 60 y 70, que vivió los últimos años de su vida en prisión por haber asesinado a la actriz Lana Clarkson en 2003, murió el sábado de coronavirus.

"Phillip Spector, de 81 años, fue declarado fallecido por causas naturales a las 6:35 pm del sábado 16 de enero de 2021 en un hospital externo.

"La causa oficial de muerte será determinada por el médico forense de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín", se explicó en un comunicado del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California; poco después se informó que el fallecimiento había ocurrido por complicaciones de coronavirus, de acuerdo con varios medios oficiales.

Según el Daily Mail, Spector fue diagnosticado con Covid-19 hace cuatro semanas y fue trasladado de su celda en prisión, donde cumplía una sentencia de 19 años a cadena perpetua por homicidio, a un hospital.

El productor se recuperó lo suficiente como para regresar a la cárcel, pero recayó y tuvo problemas para respirar; posteriormente regresó a un hospital, donde murió el sábado, informó el portal TMZ.

El afamado músico desarrolló el llamado Wall of Sound, una técnica de sonido especial que tiene un efecto feroz, apodado también como el "enfoque Wagneriano del Rock 'n roll, popular en los años 60.

También escribió, coescribió y produjo actos para artistas como las Ronettes, los Crystals e Ike & Tina Turner.

Comenzó su carrera con la producción de su primer éxito "To Know Him is To Love Him", de los Teddy Bears, cuando los integrantes todavía estaba en la escuela secundaria.

A partir de ahí, su carrera se disparó y produjo éxitos como "Be My Baby", de los Ronnettes, y "He's a Rebel", de The Crystals.

En 1969 produjo el álbum Let It Be, de los Beatles, y varios discos en solitario para John Lennon y George Harrison.

Para la década de los 70, Spector ya había producido y colocado 18 sencillos en el Top 10 de Estados Unidos para varios artistas, incluidos Leonard Cohen y The Ramones.

Algunas de sus mejores canciones incluyen "The Long and Winding Road", de los Beatles, en 1970, y "My Sweet Lord", de George Harrison, en 1970.

El 3 de febrero de 2003, fue arrestado después de que la actriz Lana Clarkson fuera encontrada muerta a tiros en su casa. Después de un juicio nulo en 2007, Spector fue juzgado de nuevo en 2009 y declarado culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a 19 años de prisión.

Spector, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989, se suponía que sería elegible para libertad condicional en 2024.

En 2013, David Mamet dirigió el filme Phil Spector, con Al Pacino interpretando al infame productor, y Helen Mirren como su abogada, Linda Kenney.