Muere Pamela Blair a los 73 años

Los Ángeles.- Pamela Blair, actriz que fue dirigida por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, murió a los 73 años a causa de una larga enfermedad que no revelaron.

De acuerdo con Deadline, la estrella de 21 Gramos y de Sabrina, la Bruja Adolescente falleció el 23 de julio en su casa ubicada en California.

PUBLICIDAD

La actriz Baayork Lee, quien fue amiga de Blair por más de 4 décadas, envió sus condolencias a través de su cuenta de Facebook.

"Estoy muy triste de decir que mi hermana sagitariana Pam Blair se ha ido a jugar con sus colegas entre las nubes", comentó.

Blair saltó a la fama en 1968 en Broadway con la obra Promises, Promises, a partir de ese momento fue buscada por los ejecutivos de teatro para interpretar Of Mice and Men, Sugar and Seesaw y A Chorus Line junto a Michael Douglas.

Años después la actriz decidió dar un salto a la pantalla y comenzó a trabajar en series y películas como Annie, 21 Gramos, Poderosa Afrodita, Sabrina la Bruja Adolescente y Antes y Después.