Muere Morgan Spurlock, documentalista conocido por 'Super Size Me'

Morgan Spurlock, director de documentales más conocido por la película nominada al Oscar en 2004 "Super Size Me", que le seguía mientras no comía más que McDonald's durante 30 días, falleció el jueves. Tenía 53 años.

Su hermano Craig Spurlock confirmó la muerte en un comunicado a The Associated Press, y dijo que la causa fueron complicaciones derivadas de un cáncer. En el comunicado no se indicaba dónde había fallecido.

En "Super Size Me", Spurlock puso a prueba la idea generalizada de que la comida rápida no es saludable, atiborrándose durante semanas de comidas Super Size de McDonald's, hamburguesas, patatas fritas, refrescos y mucho más, mientras engordaba sin parar. La película, que recaudó más de 22 millones de dólares con un presupuesto de 65.000, contribuyó a una amplia reacción contra la industria de la comida rápida.

A continuación se publicará una necrológica completa.