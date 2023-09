Muere Michael McGrath, actor de Broadway, a los 65 años

Michael McGrath, quien fue actor de Broadway, murió el jueves en su casa ubicada en Bloomfield, Nueva Jersey, a los 65 años, según su publicista, quien no reveló la causa de su deceso.

"Me entristece mucho saber que Michael McGrath, nuestra primera y más querida Patsy en Spamalot, falleció. Un afectuoso abrazo a toda la familia Spamalot y muy felices recuerdos de un hombre encantador", escribió en su cuenta de X Eric Idle, quien escribió el libro y la letra del musical Spamalot.

McGrath es conocido por interpretar a Patsy en Spamalot, de 2005, papel que le valió nominaciones a los premios Tony y Drama Desk como Mejor Actor Destacado en un Musical.

Se hizo acreedor de un premio Tony, Drama Desk y Outer Critics Circle en la misma categoría por interpretar a Cookie McGee en Nice Work If You Can Get It (2012). También era conocido por sus papeles protagónicos en Plaza Suite y Tootsie de Broadway.

Michael también dio vida a Ralph Kramden en la producción musical de 2017 de The Honeymooners. Sus créditos adicionales en Broadway incluyen la obra Is He Dead?, y originando el papel del Sr. Simmons en Memphis.

Fue miembro del conjunto y suplente de varios programas, incluidos My Favourite Year, Swinging on a Star y Little Me. También apareció en los musicales Anything Goes como Moonface Martin y en Wonderful Town como Chick Clark.

Participó ocasionalmente en cintas con papeles menores como en La Intérprete, protagonizada por Nicole Kidman y Sean Penn, y Fuera de Control, estelarizada por Ben Affleck.