Muere líder y violinista de Kansas, Robert Steinhardt

Ciudad de México— Robert Eugene Steinhardt, violinista y cantante famoso por su etapa en el grupo Kansas, murió a los 71 años a causa de una pancreatitis aguada, de acuerdo con The New York Post.

Cyndi, viuda del famoso, dio el anuncio oficial en redes sociales, e informó que su marido ya había alistado su primer álbum como solista y estaba preparando su próxima gira que comenzaría en agosto.

Steinhardt ingresó a un hospital por la enfermedad que padecía en mayo de este año, y le fue colocado un soporte vial tras sufrir un shock séptico.

El sábado pasado, cuando se planeaba su traslado al área de rehabilitación de la clínica, dio su último aliento.

Kansas, agrupación de hard rock a la que el músico formó parte entre 1973 hasta 1982, y luego entre 1997 hasta 2006, compartió en sus redes su dolor por la pérdida del artista.

"Robby estará siempre en nuestras almas, mentes y música. Siempre estará con nosotros lo que nos dio a sus colegas, a los fans que fueron a nuestros conciertos, y al sonido de Kansas", publicó en Facebook.

Con la banda, Steinhardt grabó discos emblemáticos como Point of No Return y Monolith, y es recordado por temas como "Dust In the Wind" y "Carry on Wayward Son" gracias a su habilidad con el violín y su talento vocal.