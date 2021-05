Muere John Davis por coronavirus, la verdadera voz de Milli Vanilli

Agencias

John Davis, uno de los cantantes en la sombra del dúo pop Milli Vanilli, falleció ayer a los 66 años a causa del coronavirus. El artista puso voz al exitoso álbum de 1989 Girl You Know It’s True junto a otros compañeros, pero todos ellos figuraban solo como coristas. Los créditos se los llevaron Fabrice Morvan y Rob Pilatus. El álbum se convirtió en un éxito mundial, vendió 11 millones de copias e incluso ganaron con él el premio Grammy en 1990 a mejor artista revelación. Ese mismo año se hizo justicia: el productor discográfico Frank Farian confesó que el dúo hacía playback y se le retiró el galardón, informó El País.

Nacido en Carolina del Sur, Davis se trasladó a Alemania, donde su voz, aunque no su identidad, se dio a conocer en todo el mundo con el nombre de Milli Vanilli. Fue obra de Farian, quien admitió que había contratado a Davis para cubrir la falta de “calidad vocal” de Morvan y Pilatus. La noticia provocó el final de su carrera, uno de los episodios más vergonzosos de la historia del pop y Pilatus murió en 1998 de sobredosis a la edad de 32 años.

Tras el escándalo, Davis y su compañero de la banda original, Brad Howell, formaron The Real Milli Vanilli. Su único álbum, The Moment of Truth, de 1991 (de nuevo supervisado por Farian), dio lugar a tres singles, uno de los cuales, Keep On Running, alcanzó el número cuatro en las listas alemanas. En años posteriores, Davis permaneció en Alemania y actuó junto a Morvan en su proyecto de colaboración Face Meets Voice.