Muere hombre al que golpeó el actor Pablo Lyle

Miami.- Luego de que se diera a conocer que el actor mexicano Pablo Lyle golpeó a un hombre cubano de 63 años tras un incidente de tránsito en Miami, este jueves los familiares de la persona agredida confirmaron su muerte.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, el pasado domingo Lyle le dio un puñetazo al hombre de la tercera edad dejándolo inconsciente, pero al tratar de escapar fue detenido por las autoridades, quienes a su vez fueron alertados por los testigos del lugar.

De la misma manera, se dio a conocer que el cubano permanecía hospitalizado en cuidados intensivos en el hospital Jackson Memorial, hasta ahora que fue confirmado su deceso.

Tras el incidente, Pablo Lyle regresó a México por motivos de trabajo al pagar una fianza de 5 mil dólares.

Al ser entrevistado en la Ciudad de México el actor dijo no poder dar declaraciones al respecto : "No puedo hablar absolutamente nada al respecto. No puedo tocar el tema (...) Ahorita no puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. Por cuestiones obvias no puedo tocar el tema... Si pudiera hablar ya lo habría hecho, no lo puedo hacer…”, afirmó.