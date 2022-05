Muere George Pérez, dibujante de cómics para Marvel y DC

Nueva York.- George Pérez, un célebre dibujante y escritor de cómics que dio nueva vida a Wonder Woman en la década de 1980, y ayudó a crear series para DC Comics y Marvel Comics que reunieron a algunos de los héroes más grandes del mundo de los cómics, incluidos The New Teen Titans, murió este viernes en su casa en Sanford, Florida. Tenía 67 años.

La causa fueron complicaciones del cáncer de páncreas, dijo Constance Katsafanas-Eza, una amiga de la familia.

PUBLICIDAD

Pérez, cuya carrera abarcó más de cuatro décadas, era conocido por sus dibujos ricamente detallados y su entusiasmo por las historias llenas de superhéroes: cuantas más capas y capuchas, mejor.

Dibujó a los Vengadores, un grupo que une a muchos de los personajes emblemáticos de Marvel, en la década de 1970 y nuevamente en la década de 1990.

En DC, él y el escritor Marv Wolfman crearon The New Teen Titans en 1980, revitalizando a un grupo de jóvenes héroes, con gran éxito de crítica. Se convirtió en un éxito de ventas.

Pérez también estuvo al frente de la nueva versión de Wonder Woman en 1986, que presentó al personaje, que había aparecido originalmente en 1941, como una nueva superheroína. Su versión era más joven y se apoyó en la mitología griega arraigada en la historia de su origen. “La Mujer Maravilla tenía que subir o bajar en función de mí”, dijo Pérez en una entrevista telefónica en diciembre. “Fue un gran éxito que me dio una increíble sensación de realización”.

Su editora de la serie, Karen Berger, dijo en una entrevista por correo electrónico: "Lo que diferenció a George en Wonder Woman fue que realmente se acercó al personaje desde la perspectiva de una mujer: la encontré identificable y auténtica". Patty Jenkins, la directora de las películas de “Wonder Woman”, citó esta versión del personaje como una de sus influencias.

Uno de los mayores logros de Pérez se produjo en 2003 con el debut de una historia de cuatro partes que une a la Liga de la Justicia y los Vengadores, los héroes principales de DC y Marvel, tradicionalmente feroces rivales en el mercado de las historietas. Fue la finalización de un proyecto apasionante para Pérez que originalmente se había planeado para 1983, pero se vio envuelto en la política de la empresa y fue cancelado.