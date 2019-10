Muere fundador de Lynyrd Skynyrd

Ciudad de México— Larry Junstrom, fundador de la banda de rock sureña Lynyrd Skynyrd que escribió el clásico de 1974 "Sweet Home Alabama", murió a los 70 confirmó Daily Mail.

La causa de la muerte de Junstrom aún no se conoce, sin embargo, sus antiguos compañeros de banda elogiaron al rockero como un hombre amable y humorístico.

"El Big Man on the Big Bass nos dejó", señaló un anunció que realizó el resto de la banda en facebook.

"Nunca habrá otro como él. Estamos enviando nuestro devoto amor, fortaleza y consuelo a su esposa Thania y la familia de Larry. Echaremos de menos a nuestro amigo y compañero".

Junstrom fue visto por última vez públicamente hace cinco días en la inauguración de la exhibición Sweet Homegrown Traditions en el condado de Clay, describiendo la fundación de la banda.

Junstrom ayudó a formar Lynyrd Skynyrd en 1964 con sus compañeros de la secundaria, el vocalista Ronnie Van Zant, el baterista Bob Burns y los guitarristas Gary Rossington y Allen Collins, bajo el nombre de My Backyard.