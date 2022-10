Muere el hijo del actor Tim Roth

Ciudad de México.- Cormac Roth, músico e hijo del actor Tim Roth, murió a los 25 años de edad.

El guitarrista y compositor había sido diagnosticado con cáncer de células germinales en etapa tres en noviembre de 2021. Murió el 16 de octubre de este año; sin embargo, la familia no reveló la trágica noticia hasta hoy.

"Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad", dijo la familia de Cormac en un comunicado, según Variety.

"Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban. El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos".

Cormac Roth, con sede en Los Ángeles, reveló en julio, a través de una publicación de Instagram, que le habían diagnosticado cáncer.

"El 21 de noviembre pasado me diagnosticaron cáncer de células germinales en etapa 3. Desde entonces, he estado luchando contra eso todos los días, lanzando todo lo que puedo. Quimio, quimioterapia de dosis alta, medicamentos, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc", escribió Cormac junto con un video de él tocando la guitarra.

El joven explicó que tenía coriocarcinoma, un raro "tumor maligno de rápido crecimiento".

Según la publicación, la enfermedad le quitó parte de la audición al guitarrista y le hizo perder 27 kilogramos.

"El cáncer continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo", lamentó Cormac.

A pesar de los devastadores síntomas, el también productor escribió que no había minado su voluntad de sobrevivir o su amor por hacer música.

A Carmac le sobreviven sus padres, Tim y Nikki Roth, así como su hermano, Timothy Hunter Roth.