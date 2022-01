Muere el actor Sidney Poitier; abrió las puertas del cine para los afroamericanos

Sidney Poitier, cuya interpretación de héroes decididos y dignos en películas como "To Sir With Love", "In the Heat of the Night" y "Guess Who's Coming to Dinner" lo estableció como el primer ídolo afroamericano de Hollywood y ayudó a abrir la puerta de la industria cinematográfica, ha fallecido a los 94 años.

Su muerte fue confirmada por Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores en las Bahamas, donde creció el Sr. Poitier. No se proporcionaron otros detalles de inmediato.

El Sr. Poitier, cuyo premio de la Academia por la película de 1963 "Lilies of the Field" lo convirtió en el primer artista afroamericano en ganar en la categoría de mejor actor, saltó a la fama cuando el movimiento de derechos civiles comenzaba a progresar en los Estados Unidos. Sus roles tendían a reflejar los objetivos integracionistas pacíficos de la lucha. Aunque a menudo hervía a fuego lento con ira reprimida, sus personajes respondieron a la injusticia con una resolución tranquila. Encontraron el odio con la razón y el perdón, enviando un mensaje tranquilizador a las audiencias blancas y exponiendo al Sr. Poitier a un ataque como un tío Tom cuando el movimiento de derechos civiles tomó un giro más militante a fines de la década de 1960.

"Es una elección, una elección clara", dijo Poitier sobre sus papeles cinematográficos en una entrevista de 1967. “Si el tejido de la sociedad fuera diferente, gritaría a las alturas para interpretar a los villanos y tratar con diferentes imágenes de la vida de los negros que serían más dimensionales. Pero que me condenen si hago eso en esta etapa del juego ".

En ese momento, Poitier era uno de los actores mejor pagados de Hollywood y uno de los principales sorteos de taquilla, ocupando el quinto lugar entre los actores masculinos en la encuesta de propietarios y críticos de cines de la revista Box Office, detrás de Richard Burton, Paul Newman, Lee Marvin. y John Wayne. Sin embargo, la aprensión racial no permitiría que Hollywood lo eligiera como un protagonista romántico, a pesar de su buena apariencia.

"Pensar en el hombre negro estadounidense en circunstancias socio-sexuales románticas es difícil, ya sabes", le dijo a un entrevistador. "Y las razones por las que son legión y demasiadas para analizar".

Poitier a menudo se encontraba en papeles limitados y santos que, sin embargo, representaban un avance importante en los papeles degradantes ofrecidos por Hollywood en el pasado. En "No Way Out" (1950), su primer papel importante en una película, interpretó a un médico perseguido por un paciente racista, y en "Cry, the Beloved Country" (1952), basada en la novela de Alan Paton sobre el racismo en Sudáfrica. , apareció como un joven sacerdote. Su personaje en "Blackboard Jungle" (1955), un estudiante con problemas en una dura escuela pública de la ciudad de Nueva York, ve la luz y finalmente se pone del lado de Glenn Ford, el maestro que intenta comunicarse con él.

En "The Defiant Ones" (1958), una fábula racial que lo consagró como una estrella y le valió una nominación al Premio de la Academia al mejor actor, era un prisionero fugitivo, esposado a un compañero convicto (y racista virulento) interpretado por Tony Curtis. El premio al mejor actor llegó en 1964 por su actuación en la película de bajo presupuesto "Lilies of the Field", como un manitas itinerante que ayudaba a un grupo de monjas alemanas a construir una iglesia en el desierto del suroeste.

En 1967, Poitier apareció en tres de las películas más taquilleras de Hollywood, lo que lo elevó a la cima de su popularidad. “In the Heat of Night” lo colocó frente a Rod Steiger, como un sheriff indolente e intolerante, con quien Virgil Tibbs, el detective de Filadelfia interpretado por Poitier, debe trabajar en una investigación de asesinato en Mississippi. (En una línea indeleble, el detective insiste en el respeto del sheriff cuando declara: "¡Me llaman Sr. Tibbs!") En "To Sir, With Love" era un profesor preocupado en una dura escuela secundaria de Londres, y en " Adivina quién viene a cenar ”interpretó a un médico cuya carrera pone a prueba los principios liberales de sus futuros suegros, interpretados por Spencer Tracy y Katharine Hepburn.

A lo largo de su carrera, un gran peso de importancia racial se apoderó de Poitier y de los personajes que interpretó. “Me sentí como si estuviera representando a 15, 18 millones de personas con cada movimiento que hice”, escribió una vez.