Muere Conchata Ferrell, estrella de 'Two and a Half Men'

Tomada de Internet

Ciudad de México.- La actriz Conchata Ferrell murió ayer 12 de octubre, a las 12:30 horas, a los 77 años de edad debido a complicaciones cardiacas.

De acuerdo al portal Deadline, falleció en paz y rodeada de sus familiares en el hospital Sherman Oaks, ubicad en California.

Ferrell fue una actriz de comedia que tuvo su mayor éxito como Berta en el muy famoso y querido sit-com ‘Two and a Half Men', que incluso le valió con dos nominaciones en los Emmy como Mejor Actriz de Reparto en comedia, en 2005 y 2007.

Por su parte, los protagonistas de la serie lamentaron su deceso. Charlie Sheen dejó un mensaje de despedida en su cuenta de Twitter.

"Un verdadero encanto, una gran actriz, una amiga genuina. Una pérdida muy dolorosa que nos deja en shock”, publicó junto a una foto de ambos.

Por su parte, Jon Cryer –Alan Harper en la ficción- mencionó que era un gran ser humano.

"El carácter fuerte de Berta fue un invento de los escritores. El calor y vulnerabilidad eran sus verdaderos fuertes. Estoy llorando por una mujer que voy a extrañar y que dio muchas alegrías a la gente”.

Ferrell participó en otros programas de televisión como ‘L.A. Law’, ‘Good Times’, ‘E/R’, ‘Grace and Frankie’, ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘BJ and the Bear’.

En teatro también participó y fue parte de obras como ‘The Sea Horse’, ‘Hot L Baltimore’, ‘Battle of Angels’ o ‘Picnic’.

En el cine estuvo en ‘Network’, ‘Mystic Pizza’, ‘True Romance’, ‘Erin Brockovich’, ‘Edward Scissorhands’, ‘Krampus’, entre otros.