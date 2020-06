Muere Carl Reiner, maestro multifacético de la comedia

The New York Times

Carl Reiner, quien como intérprete, escritor y director ganó varias veces un lugar en la historia de la comedia, murió ayer lunes por la noche en su casa de Beverly Hills. Tenía 98 años.

Su muerte fue confirmada por su hija, Annie Reiner.

Carl Reiner atrajo la atención nacional por primera vez en 1950 en el programa de variedades de televisión "Your Show of Shows", para el que también fue escritor. Una década después, creó "The Dick Van Dyke Show", una de las comedias de situación más celebradas en la historia de la televisión, y se unió a Mel Brooks en los exitosos discos de "2000 Year Old Man". Su novela "Enter Laughing" se convirtió en una exitosa obra de Broadway y en la primera de muchas películas que dirigiría.

También ganó elogios como actor, con papeles memorables en películas como "The Russians Are Coming, The Russians Are Coming" y, más recientemente, "Ocean’s Eleven" y sus secuelas. Pero pasó la mayor parte de su carrera fuera del foco de atención, dejando que otros se rieran.

Sus contribuciones fueron reconocidas por sus compañeros, por aficionados a la comedia y, en 2000, por el Centro Kennedy, que le otorgó el Premio Mark Twain de Humor Americano. Fue el tercer premiado, después de Richard Pryor y Jonathan Winters.

En sus actuaciones, Reiner se especializó en retratar la voz de la cordura, una presencia tranquila en un universo caótico.