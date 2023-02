Muere Anthony, hermano mayor de Madonna, a los 66 años

Ciudad de México.- Este fin de semana trascendió la noticia del fallecimiento del hermano mayor de Madonna, Anthony Ciccone, a los 66 años.

De acuerdo con reportes de medios como Page Six, TMZ y Daily Mail, el familiar de la estrella había pasado por problemas de alcoholismo y no tenía un lugar donde vivir, por lo que la falta de apoyo de la cantante había desatado críticas en el pasado.

Aunque se desconocen las causas del fallecimiento de Anthony, la noticia fue confirmada por Joe Henry, cuñado de Madonna, quien acudió a Instagram para realizar un posteo de despedida.

"Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como los verdaderos hermanos pueden. Pero lo amaba, y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto. Pero los problemas se desvanecen; y la familia permanece", se lee en el posteo del músico.

Según los informes, tanto Madonna como otros miembros de la familia Ciccone habían permanecido alejados de Anthony.

En 2011, Anthony Ciccone declaró a Daily Mail que nunca tuvo una buena relación con Madonna. "Soy un cero ante sus ojos, no una persona. Soy una vergüenza. Si me congelara hasta morir, mi familia probablemente no lo sabría ni se preocuparía por eso durante seis meses", confesó.

El hermano de la intérprete de "Hung Up" vivía en Michigan, según Page Six. Madonna, que es una de ocho hijos, creció en ese mismo lugar. Su madre, Madonna Ciccone, murió en 1963 después de una batalla contra el cáncer de mama a los 33 años.

Hasta el momento, Madonna ha guardado silencio sobre esta noticia.