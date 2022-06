Muere Alec John Such, bajista de Bon Jovi

Ciudad de México— Alec John Such, bajista original de Bon Jovi, murió este domingo a los 70 años.

"Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such", informó Jon Bon Jovi a través de redes sociales.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte.

Nacido el 14 de noviembre de 1951 en Yonkers, Nueva York, John Such fue co-fundador y miembro fundamental de la banda de rock.

"Alec fue parte integral de la formación de la banda. Para ser honesto, encontramos nuestro camino a través de él: era un amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie Sambora para que nos viera actuar", agregó Jon Bon Jovi.

El músico contribuyó en grandes éxitos como "Livin' On a Prayer", "You Give Love a Bad Name", "Wanted Dead or Alive", "Bad Medicine", "Keep the Faith", entre otros.

En 2012, la agrupación, incluido John Such, fue incorporada al Salón de la Fama del Rock.

"Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima a mis ojos", finalizó el cantante.