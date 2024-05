Monkey Man: Una ópera prima muy violenta

Ciudad de México.- Dev Patel seguramente sabía que la gente que viera su ópera prima recordaría la saga de John Wick, con la que comparte un estilo similar, sobre todo en las estilizadas secuencias de acción y su premisa anclada en una venganza. Quizás es por eso que aquel nombre es referenciado desde el inicio de la película, como si nos hiciera un guiño y nos confirmara que él lo sabe, que está bien, y que podemos seguir disfrutándola.

En Monkey Man, Patel interpreta a Kid, un joven que se gana la vida peleando en luchas clandestinas, donde utiliza una máscara de gorila. Su plan, sin embargo, es más ambicioso, y está buscando infiltrarse en la élite criminal de la ciudad para llegar a ciertas personas que le hicieron mucho daño en el pasado.

Parte de la leyenda de esta película es que originalmente era una producción de Netflix, pero el productor Jordan Peele le compró los derechos a la plataforma para poderle dar un estreno en salas de cine. No es difícil ver lo que Peele vio en este titánico esfuerzo de Patel, en el que se pone el sombrero de productor, coguionista, director y protagonista.

El realizador británico toma elementos de películas de Bruce Lee o incluso de Bollywood, para armar un relato hiper violento que no sólo se lleva a cabo en la India, sino que tiene todo un trasfondo cultural y espiritual inherente a la región -incluyendo la representación de las Hijra, o tercer género- lo cual le da un sabor particular que no vemos en las películas que normalmente salen de Hollywood.

Y a pesar de que la película tiene un ritmo desigual y una renuencia casi cómica a abrir sus tomas, Patel realiza un trabajo notable, frente y detrás de cámaras. Uno ve las largas y meticulosamente coreografiadas escenas de acción, además de todo lo que experimenta su personaje, y se pregunta cómo tenía cabeza para concentrarse en todas esas cosas a la vez, y con tal ferocidad.

Se trata, pues, de un filme que no intenta reinventar el género, sino que busca aderezarlo y darle cierta solemnidad en medio de mucho, pero mucho, caos.

Monkey Man: El Despertar de la Bestia

Tres estrellas

Dirige: Dev Patel

Actúan: Dev Patel, Sharlto Copley y Pitobhash Tripathi

Duración: 121 min.