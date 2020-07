Modelo de superación

FOTOS: CORTESÍA / RAÚL JIMÉNEZ FOTOS: CORTESÍA / RAÚL JIMÉNEZ FOTOS: CORTESÍA / RAÚL JIMÉNEZ

Guadalupe ‘Lupita’ Pérez Moreno es oriunda de Norogachi, Chihuahua, tiene 19 años, es artesana y una orgullosa rarámuri que lucha, trabaja y se empeña día con día por alcanzar sus sueños de ser modelo.

“Me gusta mucho ver a las modelos luciendo su ropa y su maquillaje; comencé a investigar e interesarme cada vez más, me encantaba ver cómo caminaban, quería ser yo la que estuviera ahí y a los 17 años supe que sería mi camino a seguir”, dijo en entrevista para El Diario.

Lupita es parte del proyecto en ‘Kusá talleres con acento rarámuri’, una corporativa de mujeres donde confeccionan prendas con la cosmogonía propia de la cultura.

Fue de la mano de la Agencia de Modelaje Authentic, que dirige Annel Salcedo,

que el año pasado hizo su debut en pasarela con las prendas de Kusá.

“A partir de ese momento se cumplió mi sueño, era yo la que caminaba por primera vez como toda una modelo; Annel me becó para tomar sus cursos de modelaje y ha sido increíble, desde la primera clase me sentí emocionada y mis compañeras se portaron muy bien conmigo”, expresó con alegría y agradecimiento la joven modelo.

La oriunda de Norogachi refirió que su familia la apoya en sus proyectos “Mis padres no son muy expresivos, han visto fotos y vídeos y aunque no me dicen nada, sé y siento que están muy orgullosos de todo lo que he hecho”, aseveró.

“Tiene tantas ganas de superarse, y buscábamos que Lupita se ‘empoderara’ y supiera cómo comunicarse a través de una pasarela, de una fotografía y entrevistas, que adquiriera todas las tablas para ser más segura y pueda lograr sus sueños, fue una experiencia única y verla modelar su vestimenta rarámuri es increíble. Para mí fue un honor”, dijo Annel Salcedo, directora de la Agencia de Modelaje Authentic

Su inspiración es Yukaima González, joven indígena que participó en un concurso de belleza celebrado dentro de la Feria de Nayarit. “Admiro mucho a la modelo de Nayarit, me inspira a seguir estudiando, me impresiona verla y espero algún día llegar a ser como ella y, ¿por qué no?, también conocerla”, comentó.

Lupita radica en Chihuahua, sigue enfocada en su sueño y trabaja para lograrlo.

“Fue una gran experiencia trabajar con Lupita, para mí es un gran orgullo que ella me haya dado la oportunidad de tomarle fotos, espero que ella sea el ejemplo para algunas personas que quisieran hacer algo y vean que cuando se quiere, se puede independientemente de tus orígenes”, dijo el fotógrafo Raúl Jiménez, quien ha retratado a la Lupita.