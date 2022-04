Modelo a seguir

Ciudad Juárez.- La juarense Janeth Loya Trillo, Mexicana Universal Chihuahua, arribó a San Luis Potosí a la concentración de tres semanas que harán las participantes de Mexicana Universal 2022, previo al concurso del 21 de mayo.

Ese día, Debora Hallal –quien representó a México en Miss Universo el pasado 12 de diciembre- entregará la corona en la ceremonia en la que 32 mujeres se disputarán el título de la mujer más bella de México.

PUBLICIDAD

El renovado Teatro de la Ciudad en el Parque Tangamanga I albergará el evento que contará con la presencia, por primera vez, de las tres Miss Universo mexicanas: Ximena Navarrete, Andrea Meza y Lupita Jones. La gala será transmitida por Imagen TV.

Desde la frontera

Janeth, de 26 años de edad, viajó ayer a la sede del concurso acompañada de Héctor Rivera Gutiérrez, coordinador estatal de Mexicana Universal Chihuahua.

Con las maletas cargadas de sueños, quien es ingeniera en Gestión Empresarial compartió que está lista para ser evaluada en la concentración, al igual que el resto de sus compañeras.

“Vamos a diferentes evaluaciones, de reto deportivo, de pasarela, prueba de inglés, entre otras actividades. También impulsaremos el turismo en San Luis Potosí, por lo que estaremos visitando varios lugares”, dijo Janeth Loya Trillo.

Agregó que si bien no se compara con las demás concursantes, se siente confiada en representar de la mejor manera a la entidad, debido a que se estuvo preparando durante meses en varias disciplinas sujetas a evaluación.

Asimismo, estuvo trabajando en su proyecto social ‘Infórmate mujer’, una comunidad de apoyo y difusión enfocada en las mujeres.

Respecto a sus contrincantes, apuntó que las 32 son chicas muy preparadas, pues el certamen no solo busca la belleza física sino integral.

“Quienes participamos nos preocupamos por la comunidad y tenemos un currículum profesional, somos mujeres reales”, expresó.

Por último, invitó al público a estar pendientes de sus redes sociales, donde dará detalles de lo que ocurre rumbo a Mexicana Universal 2022.

Paso a paso

La juarense que se convirtió en Mexicana Universal Chihuahua el pasado 20 de noviembre tiene antecedentes en el certamen, pues ya había representado a la entidad en Nuestra Belleza 2017, cuando la franquicia dirigida por Lupita Jones tenía ese nombre.

Quien egresó del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) considera que uno de sus mayores atributos es la perseverancia, por eso busca de nuevo cumplir el anhelo que tiene desde su niñez.

“Este es un sueño desde niña y es lo primordial para mí, si no, no lo estuviera intentando por segunda vez. Yo soy una mujer que se aferra a lo que quiere, que lucha y trabaja por conseguirlo y si no lo hacía no me iba a quedar a gusto. Son cosas que me inculcaron, a trabajar para lograrlo, a no darme por vencida, a ser perseverante”, expresa la reina de belleza, la única mujer de tres hermanos.

Actualmente, Janeth combina las actividades de su preparación con su desempeño profesional como ingeniera de procesos dentro de la empresa Johnson and Johnson, donde parte de su labor es reducir el scrap y buscar la forma de aumentar el rendimiento de la línea de producción.

Al ser una profesionista en pleno desarrollo, considera que si bien los certámenes de belleza buscan en sus representantes un buen físico y un rostro único, ahora se consideran otros valores, como que las aspirantes destaquen en su ámbito y tengan un mensaje que dar para ser inspiración de otras mujeres.

Janeth Loya Trillo

26 años

1.75 metros

65 kilos

Ingeniera en Gestión Empresarial egresada del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) en 2014

Pasatiempos: bici de montaña y gimnasio