Modelo a seguir

A la joven rarámuri Anaí Zúñiga Pérez, tiene 20 años. Es ingeniera, activista, modelo e influencer y nadie la detiene para seguir adelante con sus sueños y metas.

Mediante las redes sociales la influencer ha dado muestra de su cultura al mundo y gracias a esto será parte del encuentro ‘Original’, de artesanos y diseñadores, en el que exhibirán el arte genuino de los pueblos y comunidades creativas de México.

Se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2021 en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México y contará con espacios de exhibición y venta, distribuidos a lo largo del complejo, en donde la modelo rarámuri dará muestra su talento en las seis pasarelas diversas donde se presenta lo mejor del diseño tradicional mexicano y un performance de arte contemporáneo inspirado y con la incorporación de textiles tradicionales.

“Estoy muy agradecida con la invitación voy a ser parte de las conferencias y parte del consejo de asesores del festival y así visibilizar las problemáticas de la comunidad rarámuri”, dijo entusiasmada Anaí Zúñiga en entrevista para El Diario.

Su gusto por las pasarelas

Desde pequeña, a la carismática Anaí le llamó la atención el modelaje, aunque en un principio dudó por sus inseguridades; las hizo a un lado y continuó. Actualmente muestra su día a día de su comunidad y está generando consciencia.

“Estoy ensayando para la pasarela del evento y quiero estar muy preparada para todo lo de las conferencias”, expresó.

Siempre apoyando a su comunidad

Zúñiga Pérez cuenta con más de 17 mil seguidores en tiktok, sin contabilizar los miles que acumula en otras redes rompiendo barreras con su estilo de vida, ya que sus padres le han inculcado su cultura indígena.

“También hago voluntariado para labores altruistas, apoyando instituciones sin fines de lucro, solamente lo hago para apoyar a mi gente a la población indígena y estamos juntamos por segunda ocasión despensas para llevar a la Sierra Tarahumara, las llevaremos el próximo viernes 3 de septiembre para quien guste apoyarnos, pueden contactarme por mis redes sociales, en verdad lo agradeceré mucho”

“Les pido su apoyo para la colecta de despensas, ahorita la gente allá está muy necesitada, las personas que les estaremos llevando prioritariamente la despensa, son personas que están comiendo solamente una vez al día y ahorita están esperanzadas a la cosecha de frijol y maíz, solamente la esperanza les queda y la esperanza no se come y no desacrediten el trabajo de otras personas y compren directamente a los artesanos”, indicó.

DE CERCA

Anaí Zúñiga Pérez

De Chihuahua

20 años

Ingeniera, activista, modelo e influencer